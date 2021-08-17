豪宅銀主盤搶手！西半山殷然拍賣搶高300萬成交

市場對各類住宅物業均具需求，大額豪宅及中細價銀主盤同樣搶手，環亞物業拍賣行周二(17日)拍賣售出5項物業，其中3項為銀主盤。

最矚目為西半山殷然極高層C室，享維港海景，實用面積約1,708方呎，以開價7,500萬港元推拍，最後搶高300萬元或約4%，以7,800萬元成交，呎價45,667元。

該行董事總經理區蘊聰表示，上述銀主單位首次推出市場拍賣，吸引5至6組買家到場參觀，最終由其中兩組出價競逐。這類罕有優質單位難以用估價去衡量價值，現時市場同類放盤要逾億元水平。資料顯示，該單位2016年一手買入價7,260萬元，單位至今升值約540萬元。

同場售出的銀主物業還有九龍彩虹金池徑6個單位，實用面積合共3,352方呎，連天台開價2,430萬元，獲承價至2,650萬元售出，平均呎價約7,906元。

至於沙田希爾頓中心D座層7室同類物業，實用面積412方呎，亦以653萬元拍出，較開價572萬元高約14.2%，呎價約15,850元。區氏稱，該單位估值約770萬元，是次做價有約15%折讓。

此外，拍賣場亦售出兩項業主盤，屯門邁亞美海灣5座高層G室，實用面積約480方呎，推拍價518萬元，最終以538萬元筍價成交，呎價約11,208元。另大埔公屋富亨邨3座低層2室，實用面積376方呎，已補價自由市場開價295萬元，搶高至325萬元易手，呎價約8,644元。