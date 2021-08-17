阿富汗礦產豐富　塔利班只要解決一個問題就能發達？

美軍撤離阿富汗後，塔利班迅速重奪政權，連阿富汗總統都逃往國外流亡。更傳出，總統艾哈邁德扎伊出逃時帶走4車現金，加上該國央行總裁相繼逃離，中央銀行所持的逾90億美元(逾700億港元)外匯儲備去向成謎！觸發阿富汗貨幣在風雨飄搖的政局中狂瀉不止，創歷史新低。阿富汗經濟會否崩潰成為疑問。不過，天無絕人之路，阿富汗礦產豐富，尤其是電動車電池必備材料鋰，其蘊藏量充足，若塔利班能提供安穩環境，不失為該國經濟重新崛起的契機。

外媒報道，阿富汗貧困主要因為政局混亂、政府貪腐及安全無保障等問題，若塔利班上台後能讓阿富汗安全穩定發展，以當地豐富的自然資源，對國際市場極具吸引力。

報道指出，阿富汗人收入仍以基礎農業為主，同時依賴外國援助，世界銀行的數據顯示，2019年外國對阿富汗援助約為國民總收入的22%。雖然如此，但阿富汗卻有大量礦產資源，在美國國防部備忘錄中記載，該國礦產包括銅、鈷、煤和鐵，還有石油、天然氣以及各種寶石。鋰礦蘊藏量更是驚人，而鋰是電動車電池的必備材。

分析指，若阿富汗在塔利班的統治下能控制貪腐，提供人身安全保障。便有機會吸引希望開採阿富汗礦產的投資者，屆時不失為發展經濟的契機。而目前，塔利班政權的主要經濟來源仍靠毒品，藉由走私鴉片等來獲得收入。