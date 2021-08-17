新界樓市升溫　元朗屋苑頻錄零議價成交

市場二手放盤有限，買家為免錯失機會爽手出價入市，元朗YOHO Town及YOHO MIDTOWN，分別有兩房單位零議價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林碧荔臺屬區內低密度住宅，該盤低層單位，實用面積約918方呎，套三房間隔，獲換樓用家垂青，議價後斥約1,650萬元成交，實用呎價約17,974元，原業主於2016年1月以約1,370萬元購入，是次轉售帳面獲利約280萬元，物業升值約20%。

●灣仔囍滙3座低層H室，實用面積約446平方呎，一房間隔，望市景，以1,128萬元易手，實用呎價約25,291元，新買家屬於外區客，近期選擇套股換樓入市，原業主於2015年以875萬元買入，持貨6年帳面獲利253萬元，單位升值約29%。

●跑馬地壹鑾中層C室，實用面積約355方呎，一房間隔，望山，新近以881.5萬元沽出，實用呎價約24,831元，新買家為投資者，認為區內有不少外籍人士居住，租金回報有保證入市，原業主於2015年5月以約925.2萬元購入，帳面蝕讓離場。

●大坑龍濤苑1座極低層A室，實用面積約618方呎，原則三房改兩房間隔，近日以963萬元售出，實用呎價約15,583元，原業主在2011年4月以約580萬元買入，持貨約10年帳面獲利約383萬元，物業升值約66%，屋苑目前有約6個放盤，入場費由520萬元起。

●北角城市花園兩日連錄3宗買賣，其中10座極高層D室，實用面積約1,099方呎，套三房間隔，望內園景，以1,880萬元易手，實用呎價約17,106元，原業主於2014年9月以1,200萬元買入，持貨7年帳面獲利680萬元，單位升值約57%。

●筲箕灣千禧閣高層A室，實用面積約253方呎，受同區上車客垂青，見單位叫價約「5球」，議價後以502萬元承接，呎價約19,842元，建築呎價約為11,435元，原業主於2001年3月以約128萬元購入，轉售帳面獲利約374萬元，物業升值約2.9倍。

●筲箕灣形薈1A座中層E室，實用面積約307方呎，開放式單位，獲租客以14,000元租入，實用呎租約45.6元，新租客為外區客，見項目離港鐵站及巴士總站只需數分鐘路程，附設會所，決定租入。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒7座高層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，吸引一直租樓之用家承接，單位原先放盤叫價1,148萬元，降價49萬元，至1,099萬元成交，實用呎價約19,838元。

●長沙灣西九四小龍8月暫錄19宗買賣，較上月同期27宗回落約30%，其中晴軒5座低層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，享內園泳池景及球場景，以880萬元易手，實用呎價約19,048元，新買家為外區家長客，為方便小朋友上學，決定搬進市區，議價後即入市自用。

●奧運站柏景灣8座低層B室，實用面積約848方呎，屬套三房連工人套房間隔，望內園池景，吸引家庭客承租，每月租金33,000元，實用呎租約38.9元，業主於2009年4月斥資約760萬元購得。

●奧運站維港灣8座中層D室，實用面積約695方呎，套三房間隔，擁海景，議價後以1,780萬元成交，實用呎價25,612元，原業主於1999年3月以472.7萬元購入，持貨22年沽貨帳面獲利1,307.3萬元，單位期內升值逾2.7倍。

●旺角居屋富榮花園9座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望街景，未補價第二市場以530萬元易手，實用呎價約12,297元，原業主於2015年8月以402萬元購入，持貨6年帳面獲利128萬元離場，單位期內升值約32%。

●紅磡啟岸高層B6室，實用面積約268方呎，一房間隔，望街景，業主即日收鎖匙，即日獲承租，每月租金14,000元，呎租逾52元，屬區內新指標。

●啟德嘉匯2座低層B室，一房間隔，實用面積約357方呎，以約16,500元放租8日，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以16,000元租出，實用呎租約44.8元，新租客為夫婦，睇樓後即決定承租。

●牛頭角淘大花園P座高層7室，實用面積約285方呎，一房間隔，望樓景，叫價540萬元，日前以523萬元沽出，減價17萬元或約3.1%，實用呎價約18,351元，屋苑8月錄7宗買賣，平均實用呎價約17,789元，現有約105個單位放售，叫價由479萬至850萬元。

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新界區

●東涌區8月錄逾60宗租賃成交，當中東環最多成交，暫錄19宗，平均實用呎租約30元，項目2B座高層2室，實用面積約480方呎，兩房連儲物房間隔，享海景，月租叫價16,000元，議價後以15,000元租出，實用呎租31.3元，較對上2018年租約月租回落約5%。

●青衣盈翠半島2座低層G室，實用面積約520方呎，兩房間隔，叫價960萬元，放盤1日，微減10萬元，即以950萬元成交，實用呎價約18,269元，新買家為同區首置人士，早前洽購屋苑另一個單位，被他人搶盤，隨後見上述單位新放盤，立即入市自用。

●葵涌月海灣1座極高層F室，實用面積約396方呎，兩房間隔，放盤兩天，原先叫價680萬元，經議價後減價12萬元或約1.8%，至近日以668萬元承接，實用呎價約16,869元，新買家為上車客。

●荃灣海之戀8月暫錄得4宗買賣，包括8座極高層E室，實用面積約773方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,650萬元，議價後以1,649.5萬元成交，實用呎價約21,339元，新買家為家庭客，輕微議價後即承接自用，原業主則於2017年中以1,288.3萬元一手購入，持貨4年轉售，帳面獲利約361.2萬元，期內升值約28%。

●屯門翠寧花園3座中層F室，實用面積約484方呎，兩房一廳設計，區內客考慮到熟悉該區環境，而且鄰近家人，業主更有500元的議價空間，決定以12,000元承租，實用呎租24.8元，如以現時同類型單位銀行估值價約540萬元作計，租金回報率約2.7厘。

●屯門豫豐花園9座中層H室，實用面積約361方呎，兩房間隔，區外首置客見單位附設裝修，原業主輕微調整價格，減價2萬元，決定即睇即買，以508萬元購入上址作用，實用呎價約14,072元。

●屯門大興花園2期8座低層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，日前獲區內客承租，由於屋苑鄰近學校，方便小朋友往返，遂便決定以月租11,000元承租，實用呎租約26.3元，如以現時同類型單位的銀行估值約468萬元計算，租金回報率達2.8厘。

●屯門居屋新圍苑D座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤48小時即錄成交，新買家為區內客，鍾情該屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上原業主有議價空間，累減30萬元，於已補價自由市場以420萬元購入自用，實用呎價約10,474元，稍低於市價。

●屯門滿名山滿庭7座低層C室，實用面積約597方呎，兩房間隔，獲租客以15,000元租入，實用呎租約25元，業主於2016年9月以629.5萬元購入單位，持貨5年享約2.9厘租金回報，租客為外區客。

●元朗朗屏8號2座高層J室，實用面積約597方呎，三房間隔，客人早前睇中同屋苑另一個三房單位，叫價約910萬元，惟當時未有「扑槌」，事隔1星期後，再火速決定入市上址，單位叫價約980萬元放售，最終以955萬元成交，實用呎價約16,000元。

●元朗YOHO Town第5座低層A室，實用面積433平方呎，兩房間隔，外望園景及開揚景致，叫價725萬元，新近在零議價下沽出，折合實用呎價16744元。買家為上車客。原業主於2017年11月以600萬元買入單位，持貨接近4年，賬面獲利125萬元，升值21%。

●元朗YOHO MIDTOWN第7座低層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，享內園會所景致，以850萬元零議價沽出，實用呎價約16,765元。原業主於2017年2月以600萬元買入單位，持貨4年半轉售帳面獲利250萬元。

●粉嶺囍逸1座極低層A室，實用面積約646方呎，三房連套房間隔，單邊外望山景，日前以871萬元成交，實用呎價約13,483元。單位為屋苑本月首宗二手成交，現有約11個放盤提供，實用面積238方呎的開放式單位，最低入場費由470萬元起。

●粉嶺花都廣場本月暫錄約3宗成交，屋苑6座中層D室，實用面積約370方呎，兩房間隔，以538萬元獲承接，呎價約14,541元。原業主於2011年以208萬元購入上址，現沽出單位帳面獲利330萬元，升值約1.59倍。

●大埔太湖花園1座低層C室，實用面積約445方呎，原則兩房改三房間隔，望球場景，減價45萬元或約6.4%，以655萬元承接，實用呎價14,719元。

●沙田第一城37座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，放盤兩個半月，以551萬元沽出，實用呎價約19,648元。

●馬鞍山新港城M座頂層戶，實用面積約618方呎，三房間隔，原開價1,080萬元，放盤3星期減價22萬元，以1,058萬元獲承接，實用呎價約17,120元。

●馬鞍山中心1座低層A室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以655萬元易手，呎價約13,996元。原業主於2011年以269萬元購入單位，持貨10年帳面獲利386萬元，升值約1.43倍。

●西貢翠巒小築雙號屋全幢，實用面積約1,692方呎，四房連雙套房間隔，望山景，以2,850萬元沽出，實用呎價約16,844元。