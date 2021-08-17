港島鐵路盤短期公布價單　新界項目周六售350伙

發展商陸續部署開盤，港島及新界亦有全新項目不約而同展開推盤攻勢，其中天水圍新盤將於周六發售，位於港島黃竹坑站的項目將短期公布價單。

●Wetland Seasons Bay推3號價單 周六售350伙

雷指，是次加推價單涉215伙，當中包括58伙連花園或天台特色戶，折實平均實用呎價約15,018元，坦言今次價單涉及的單位，其樓層和景觀等較佳，多有望池景和濕地公園景，故較第2號價單有約6.5%的加幅。

資料顯示，加推單位折實售價由471.68萬至972.36萬元，折實呎價由約13,025至18,850元，戶型涵蓋一房至三房單位。入場單位為第2A座1樓B7室，實用面積300方呎，屬一房間隔，折實呎價約15,723元。至於新價單亦會沿用現有價單的即供和建期優惠。

銷售安排方面，新地代理總經理胡致遠稱，首輪銷售的單位折實售價由455.06萬至1,124.73萬元，折扣呎價由12,375至18,850元。他表示，按價單定價，市值逾23億元，料項目截至今晚為止，可收6,500至7,000張認購登記。

胡續指，招標單位將於周六起推出48伙標售，包括6伙特色戶和42伙別墅單位，並涵蓋五房戶型。他料，市場反應積極，有信心標售單位能做到好價。

另一方面，發展商將安排有意認購2至5伙單位的A組買家先於周五(20日)確認登記，若他們沒有完成確認，則會被安排至B組買家時段選樓。

●黃竹坑站揚海已上載樓書 爭取短期公布價單

據揚海樓書顯示，項目提供600個單位，實用面積由320至1,901方呎，其中最細單位為2A座5樓E室，為一房間隔，設開放式廚房。至於最大面積單位為1B座32樓A室，單位屬四房間隔，當中3間屬套房，單位另設有313方呎平台及面積1,842方呎天台。項目關鍵日期為2023年8月31日。

該集團銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，整個項目由2座住宅大樓組成，第一座設24層住宅樓層，第二座設29層住宅樓層，單位的層與層之間高度約由3.15至3.45米，另第1座住宅大樓分為1A及1B，第2座亦分設2A及2B座。該盤主打兩房及三房單位，亦設有小量一房及四房設計，另設29個特色單位。巴馬丹拿集團國際董事何應超表示，項目基座逾100米長，平台花園的外牆設計延伸航海概念，遠觀如揚帆出海。

●逸瓏灣8單位1457萬元售出

●新地連沽2伙新盤 PARK YOHO Geonva分層戶售1382萬元

新鴻基地產（00016）旗下項目錄得2宗成交。據一手銷售資訊網資料，位於元朗錦田北的PARK YOHO Geonva，剛售出17座2樓A室，實用面積834方呎，成交價1,382.64萬港元，呎價約16,578元。另外屯門御海灣II亦沽出1伙，為1座5樓K室，兩房間隔，實用面積456方呎，成交價820.91萬港元，呎價約18,002元。

●啟德THE HENLEY I開放式戶 售587.42萬元

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤周二(17日)售出第2座1樓19室，實用面積364方呎，一房間隔，成交價567.76萬港元，呎價約15,598元。