地緣局勢加上數據欠佳　道指早段挫308點

地緣局勢不穩，加上美國零售數據欠佳，聯儲局主席鮑威爾講話前，美股周二(17日)早段受壓，道指挫308點，至35,317點；標指跌35點，至4,444點；以科技股為主的納指跌156點，至14,637點。

本周多家零售商公布業績，拆扣零售巨頭沃爾瑪截至7月底止第二財季純利按年跌34%至42.76億美元，經調整後每股盈利1.78美元，勝市場預期，期內收人升2.4%至1,410億美元。該公司預期全年全球電子商貿銷售達750億美元，股價早段仍跌0.5%至149.99美元。

家具與建材公司家得寶截至8月1日止第二財季純利48.07億美元，按年升11%，經調整後每股盈利4.53美元，勝預期，收入升8.1%至411.18億美元，全球同店銷售升4.5%，美國同店銷售則升3.4%，增速較去年放緩，股價早段挫3.96%至321.77美元。

兒童遊戲平台Roblox第二季虧損1.4億美元，較去年同期顯著擴大，期內收入則增127%至4.54億美元，預約量增35%至6.65億美元，惟遜於市場預期，股價早段挫6.52%至74.38美元。

花旗首席美股策略師Tobias Levkovich提醒投資者為波動加劇做好準備，因為聯儲局縮減買債、稅率可能上調，以至持續的通脹有可能造成「債券市場不得不做出反應的」，並稱這些問題「有可能在9月左右傾瀉而下」。