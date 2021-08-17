華祭網絡規定科企續冧　美踩多腳拒納「殼股」

國家市場監督管理總局再發布《禁止網絡不正當競爭行為規定(公開徵求意見稿))整治「奸商」，但由於市場現在一聽見「監管」便顫抖，消息拖累科網股周二再遭洗倉，恒生指數一度瀉逾500點，收市失守26,000點關。而身處地球另一端的美國證交會(SEC)主席詹斯勒(Gary Gensler)則向中概股多踩一腳，嚴辭警告投資中概股的風險，打響中美金融戰的重要一槍。

市監局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》(下稱《規定》)作公開諮詢。其實內地早於2018年修訂施行的《反不正當競爭法》亦有涵蓋網絡領域，但今次諮詢文件是重點對一些概念進行明確，並對一些條款的適用予以細化，為經營者依法合規經營提供指引和預期。

據介紹，中央祭出這份《規定》的背景，乃一些不正當競爭手段轉移到網上、通過「技術加持」後更加複雜和隱蔽，因此當局要針對利用技術手段引發的新型不正當競爭行為重點進行規制。《規定》禁止企業利用數據、算法等技術手段，實施「二選一」或「大數據殺熟」，或者透過流量劫持、妨礙干擾、惡意不兼容等行為，妨礙破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行，擾亂市場公平競爭秩序。

「二選一」之類字眼也在奏起科技監管號角的《平台經濟領域反壟斷指南》出現過，但《規定》的對象「經營者」似乎不限於官方稱為「平台經濟」的科網巨頭，而是指「通過網絡從事生產經營活動」者，可見是針對廣大奸商；而條文亦有「經營者不得採取以下方式，對經營者自身或者其商品的性能、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳……」、「平台經營者應當對平台內經營者的競爭行為提供指導」之語。

數據保護明顯是內地對科企監管的重要一環，內地周二(17日)正式公布9月1日起實施《關鍵信息基礎設施安全保護條例》，列出包括公共通訊和信息服務、能源、交通、金融及國防科技工業等重要行業及領域營運者之責任義務，包括設置專門安全管理機構，以負責關鍵信息基礎設施安全保護工作等。

中資企業禍不單行！美國證交會(SEC)主席詹斯勒發表一段配有動畫的視像講話，指已要求SEC暫停中企用來在美國上市的空殼公司首次公開招股(IPO)，並希望投資者了解，沾手這些股票，實際上是投資空殼公司的股票，而非相關中企的直接股權。

他口中所說的「空殼公司」，並不是香港近年在收緊的「逆向收購」交易(即一家上市公司收購某些業務後再將原有的業務剝離，讓注入的業務得以繞過正常的上市前審批程序取得上市地位)，而是指中企於開曼群島等離岸司法管轄區所設立的美國上市實體。

詹斯勒要求這類中企完整並公平地披露「美國投資者買入的其實是一家開曼公司」，以及「開曼(上市)公司與中國(營運)公司之間的金錢流動」，這也代表中企須披露來自中國政府的「政治及監管風險」，又指這些中方「近來不時會做的事」形同「在一場遊戲進行當中規則出現重大改變」。

鑑於過去多年來在美國掛牌的中概股基本上都是在開曼註冊的實體，因此他口中的「空殼公司」可以與中概股畫上等號。

事實上，滴滴上月甫上市即捱內地監管鐵拳，不論該企惹禍是否真的因為不聽官方勸喻，一意孤行趕在《數據安全法》生效前於美國掛牌，惟已令索羅斯基金管理、老虎基金、T.Rowe Associates及Adage Capital Partners等美國大戶「大出血」，事關監管文件顯示，他們皆於截至6月底止的一季買入了滴滴，估計是抽中了其新股，其中索羅斯在6月底，即監管風波爆發前持有逾271萬股、價值3,842.29萬美元的滴滴股份。

除了針對內地連環整治不同行業，本身是民主黨人的詹斯勒呼應美國國會去年底通過的《外國公司問責法案》，「(中概股)經營內地業務的實體之核數師，若未來3年仍不(向美國監管機構)公開帳目和紀錄，管他在開曼還是中國註冊，一律不准在美國掛牌」。不能監察中國的核數師意味着美國的投資者承受更大風險，因此中國企業應該增強透明度，確保美國人以辛苦賺來的血汗錢作出投資決定時有充足的資訊參考。

不過，正當官員向中概股猛烈發炮，市場繼續唱好中國的投資前景。基金公司「一哥」貝萊德旗下智庫貝萊德投資研究所的首席投資策略師Wen Li接受英國傳媒訪問時豪言，「不應再將中國視為新興市場」，建議投資者將投資組合內的中國資產比重提高最多3倍，理據是現時的比重跟中國作為全球第二大股市及債市的地位不匹配，中國股債於相關全球基準指數內的權重明顯只有上升一途。

她續稱，就算中美兩國在脫鈎的過程中會帶來市場波動和不確定性，且投資中國無疑就像「行前一步，退後半步」，但投資不是一味追求消除風險，更重要的是所承擔的風險可帶來回報，而中國資產可以做到，且長遠回報亦較佳。