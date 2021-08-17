持倉解密！傳奇大戶對撼揭投資動向　巴菲特竟割愛

監管文件披露大戶第二季投資手影，其中電影《沽注一擲》主角的原型、美國知名對沖基金經理Michael Burry摃上有「女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)，不但沽空後者旗下交易所買賣基金(ETF)Ark Innovation ETF(ARKK)，亦加碼沽空伍德愛股、電動車生產商特斯拉(Tesla)。

Burry於2008年金融海嘯前透過大舉拋售按證勁賺而聞名，其家族辦公室Scion資產管理第二季底持有23.55萬股ARKK認沽期權，這項新持倉價值近3,100萬美元。他早已透過沽空Tesla與伍德「對賭」，第二季持有107.55萬股Tesla認沽期權，價值約7.31億美元，較前一季披露的80.01萬股大增34%。

主要押注創新科技的ARKK去年風頭大盛，吸引大量資金流入，但股價暴升後撞上通脹加速，今年未能保持強勢。Burry則連月來警告大市估值不可持續，6月時警告散戶投資者虛擬貨幣和網紅股崩潰可能導致血流成河。

其他大孖沙的換貨行動方面，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡連續3季減持通用汽車(GM)，第二季再減持約10%，令持股價值降至35.5億美元，儘管期內GM股價升近3%。巴郡持有GM超過9年，近季開始減持。

巴郡上季還減持部分醫藥股，包括默克藥廠、AbbVie和Bristol-Myers Squibb，並沽清Biogen；巴郡減持的醫藥股，不少是去年疫情肆虐美國時披露買入的。不過，巴郡上季亦新買入從默克分拆出來的藥廠Organon，另增持連鎖超市Kroger，減持石油巨頭雪佛龍。

巴郡蘋果公司(Apple Inc.)持倉上季維持不變，持倉價值約1,215億美元，佔整體投資組合比例41.45%。事實上，今年以來，巴郡沽貨多於買貨，包括於第二季淨沽出11億美元股票，反映巴菲特和其投資經理庫姆斯和韋斯勒對迭創新高的美股估值有保留。

殿堂級對沖基金經理德魯肯米勒首季買入花旗後，隨即於第二季沽清，價值約1.54億美元。他轉為押注一些受惠於經濟重啟的股份，期內新買入短租網站Airbnb和連鎖酒店萬豪國際。其他新買入股份還有價值9,100萬美元的網上電視Netflix、價值5,230萬美元的疫苗生產商莫德納，又增持旅遊網站Expedia。

老虎基金第二季減持多隻中概股，包括京東、阿里巴巴、好未來和新東方的美股。著名對沖基金經理泰珀的Appaloosa亦將阿里美股的持倉狠削超過一半。

反觀阿里創始人馬雲和蔡崇信的藍池資本掃入美股，第二季美股持倉價值近12億美元，較首季增逾一倍，期內新買入價值約7.48億美元的投資公司Blue Owl Capital，一舉成為其最大持倉，持倉比率達62.38%；期內並增持科技巨企微軟和亞馬遜，但減持了Netflix。