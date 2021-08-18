美股跌勢加劇　道指挫近500點

地緣局勢不穩，加上美國零售數據欠佳，聯儲局主席鮑威爾講話前，美股周二(17日)早段受壓，道指中段跌幅擴至461點或1.3%，報35,163點；標指報4,424點，跌55點或1.24%；納指報14,568點，跌225黠或1.52%。

港股下挫435點收市後，外圍表現繼續受壓，按比例計算，港股ADR報25,605點，跌139點。騰訊ADR折合報431.77港元，較港收市低3.23港元；阿里巴巴折合報169.26港元，較港收市低2.53港元。

騰訊音樂上季收入按年增15%勝預期，但股價仍要下瀉13.12%，報7.74美元。百度於美市表現繼續疲弱，報141.5美元，跌3.46%。

本周多家零售商公布業績，折扣零售巨頭沃爾瑪截至7月底止第二財季純利按年跌34%至42.76億美元，經調整後每股盈利1.78美元，勝市場預期，期內收人升2.4%至1,410億美元。該公司預期全年全球電子商貿銷售達750億美元，股價微跌0.03%。

家具與建材公司家得寶截至8月1日止第二財季純利48.07億美元，按年升11%，經調整後每股盈利4.53美元，勝預期，收入升8.1%至411.18億美元，全球同店銷售升4.5%，美國同店銷售則升3.4%，增速較去年放緩，股價急挫4.43%。

兒童遊戲平台Roblox第二季虧損1.4億美元，較去年同期顯著擴大，期內收入則增127%至4.54億美元，預約量增35%至6.65億美元，惟遜於市場預期，股價跌1.75%。

花旗首席美股策略師Tobias Levkovich提醒投資者為波動加劇做好準備，因為聯儲局縮減買債、稅率可能上調，以至持續的通脹有可能造成「債券市場不得不做出反應的」，並稱這些問題「有可能在9月左右傾瀉而下」。