疫情避險情緒高漲　全球企業現金儲備創紀錄新高

變種病毒令全球新冠肺炎疫情持續，經濟前景充滿不確定性，全球企業避險情緒高漲，已經囤積了創紀錄的現金。

外媒引述標普全球的數據，從二季度最新財報數據推斷，全球企業資產負債表上的現金和短期投資達到6.84萬億美元，創歷史新高。數字較疫情之前5年的平均水平高出45%，較上一季度增加2.6%。

市場此前預期，隨着全球經濟從疫情中恢復，企業將加大支出力度。高盛4月曾把標普500指數成分股公司2021年的支出增幅預期從10%上調至19%。

但隨著Delta病毒的傳播，全球企業再次回歸謹慎態度，開始建立現金儲備。受疫情影響，包括澳大利亞及以色列在內的多國已經重新啟動疫情限制措施。由於傳播過於迅速，美國疾控中心此前被迫改變態度，重啟室內戴口罩政策。

在去年疫情中遭遇重創的航運及航空公司對此非常警惕。郵輪運營商嘉年華首席財務官David Bernstein在接受採訪時表示，隨著疫情重燃，公司旗下郵輪業務的暫停時間可能會延長，公司需要在更長的時期保有流動性。

各大公司紛紛舉債募集資金。Dealogic數據顯示，目前歐美非金融公司的發債規模達到2.4萬億美元的創紀錄水平。

不過，疫情重燃並非是公司大規模舉債的唯一原因。摩根大通提供的LCD數據顯示，在融資過程中，42%的企業發行高收益債券的主要原因是為現有債務再融資；28%的企業發債的目的則是為收購提供資金，目前市場預計併購活動將在下半年加速。