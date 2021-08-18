中國銀河國際：鹽湖業績受鉀肥、碳酸鋰推動

青海鹽湖工業股份有限公司剝離虧損業務，優質鉀鋰再起征途，公司是內地最大鉀肥企業，同時擁有碳酸鋰產能布局，擁有氧化鉀、工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰(未完全投產)產能分別為每年500噸、1萬噸及2萬噸。由於生產要素供應不足，供應價格逐年提高，關鍵裝置技術尚未成熟，安全生產力度控制不足等多重因素導致多項目產生巨額虧損，剝離虧損包袱後，公司將依託「鉀肥+碳酸鋰」優質資質，共同驅動公司業績增長。

對於鉀肥，內地對進口依賴度高，糧價上漲助推價格上升，全球鉀肥行業高度寡頭壟斷，預計未來全球鉀肥供需平衡，內地資源型鉀肥行業高度集中，市場首三位經營者佔比高達86%，未來內地基本保持現有鉀肥生產規模，將長期保持較高對外依存度，2021以來，糧價上行等因素刺激鉀肥價格大幅上漲，全球人口增加帶來的糧食需求上漲將為鉀肥行業帶來穩健的增長需求，但受供應影響，預計鉀肥價格仍將呈現周期性震盪，公司作為鉀肥行業龍頭。技術領先，成本具顯著優勢。

全球鋰資源高度集中，2017至2018年擴產高峰後，鋰價持續走低；近期隨着需求向好，鋰價開始反彈，內地碳酸鋰原料端鋰礦石嚴重依靠進口，但鹵水資源相對豐富，未來可期，考慮到2021年全球鋰資源有效增量較少以及未來產能投放不確定性，而需求在新能源汽車的拉動下大幅增長，預計碳鋰價格有望進一步上行，公司碳酸鋰產能擴張，將貢獻業績增量。

風險方面，須關注市場開拓不及預期的風險，新建項目達產不及預期的風險，產品價格大幅下跌的風險，重整資金未及時到位的風險。

預計，2021至2023年公司營收分別為140、155及158港元，同比下跌0.04%、10.5%及2.1%，母公司應佔淨利潤分別為53.3億元人民幣、56.0億元人民幣及57.9億元人民幣，每股收益分別為0.98元人民幣、1.03元人民幣及1.07元人民幣，看好公司長期發展，給予首次覆蓋「推薦」評級，基於可比公司估值，我們給予公司氯化鉀業務20倍市盈率，碳酸鋰業務40倍市盈率，就2021年業績而言，公司估值約1,145億元人民幣；考慮到公司碳酸鋰業務的成長潛力，結合各業務景氣度，公司估值應在1,300億至2,000億元人民幣區間。

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