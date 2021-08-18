陳錦興：聯想集團績佳受捧

聯想首季收入169億美元(下同)，按年升27%。純利4.7億元，按年升119%。期內集團毛利增長38%，毛利率按年增長1.4個百分點至16.7%。個人電腦、平板、手機和其他智能設備業務組成的智能設備業務集團(IDG)經營溢利按年增長43%，創第一季度的歷史新高，個人電腦平均售價按年增長6%，得益於強勁的商用需求復甦和高端細分市場的強勁市場份額增長。

基礎設施方案業務集團(ISG)表現則為5年來最佳，而方案服務業務集團(SSG)方面，期內收入按年升38%至12億元，經營溢利率按年增長2個百分點至22%。核心業務強勁，而聯想亦積極投資未來，計劃聚焦「新IT」如雲、網絡等投資，同時亦會投資於非PC業務及內部數碼化轉型等，雖然未來三年研發開支將翻倍，但相信可帶動毛利率及盈利能力提升。

聯想管理層預期方案服務業務將成未來增長點，其硬件上的強大競爭優勢，有助推動其企業智能解決方案的業務發展，未來前景不俗。估計未來三年盈利複合增長約17%，現價預測市盈率約9倍，估值並不昂貴，建議8.2元吸納，向上阻力位為10元，向下支持位為7.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)