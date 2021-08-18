鄭勤龍：恒指短線下行　待轉勢可中線入市

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天風姤》變《乾為天》之中。在易經中，「天」代表着運行不息的動能，以及剛健不屈的生命力，今「姤」卦和「乾為天」卦皆帶有「天」的元素，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指的走勢或將先低後高。

承接上周預示恒指在短期內的走勢短線偏好，惟宜逢高獲利的《風地觀》變《風雷益》卦，恒指上周三(11日)在26,491點開市，當日指數最高曾見26,822點，然而大市卻在往後數日反覆回落，周二(17日)恒指跌幅擴大，下跌了435點，收報25,745點，可說是應驗了建議投資者可逢高先行獲利，待大市稍有回吐後再重新部署的陰性下行卦「觀」卦卦象和必須慎防水滿溢後流出的「損」卦卦象。

「姤」卦為陰陽消長的轉折點，代表着陰氣的歸來，根據易經陽氣上升而陰氣下降的法則，預示恒指走勢或將面臨下行的壓力，然而「乾為天」為易經64卦之中最為剛健的一卦，乃趕絕陰氣的卦象，有利大市隨後的反彈。

固此，綜合了卦象和基本分析，有中線持貨能耐的投資者，或可待大市出現轉勢回升信號後考慮入市吸納優質股。

玄學金融家 鄭勤龍