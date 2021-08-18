道指收跌282點　紐油暫守66美元關

●美匯指數升上93.13；港匯見7.7920；離岸人民幣(CNH)報6.4919；美元兌日圓處109.61；歐元企1.1708，英鎊見1.3741。金價跌至1,785美元。布油一度失69美元關，紐油力守66美元。比特幣跌至4.48萬美元水平。道指期貨偏軟。

●美國聯儲局主席鮑威爾稱，新冠肺炎疫情以重要的方式改變了經濟，並警告疫情仍將持續一段時間。目前Delta變種病毒是否會對經濟產生重要影響仍不確定。

●美國7月零售銷售跌1.1%，差過市場預期。

●港股ADR指數收報25,598點，跌146點或0.57%。

●即月恒生指數夜期收報25,616點，跌67點，低水130點，成交15,916張。

●紐約9月期油收報每桶66.59美元，跌70美仙或1.04%；布蘭特10月期油收報每桶69.03美元，跌48美仙或0.69%。

●紐約12月期金收報每安士1,787.8美元，跌0.1%。

●英國富時100指數收報7,181點，升27點或0.38%；法國CAC指數收報6,819點，跌18點或0.28%；德國DAX指數收報15,921點，跌3點或0.02%。

●外媒引述標普全球的數據，從第2季最新財報數據推斷，全球企業資產負債表上的現金和短期投資達到6.84萬億美元，創歷史新高。數字較疫情之前5年的平均水平高出45%，較上一季度增加2.6%。

●中國手機生產商華為輪值董事長郭平表示，公司不會放棄手機業務，亦不會退出海外市場。