宏利：監管環境變　利長遠發展

中國政府加強對房地產、互聯網及教育等行業的監管審查，是應對民眾所關注的問題而作出的舉措之一。儘管市場在過去一周的走勢顯著反覆，個別受影響行業的信貸息差的擴闊幅度仍屬溫和。這些監管變動對宏觀經濟的影響應相當輕微，相信不會左右中國2021年下半年的國內生產總值增長，但對中國的長期社會經濟發展有利。

首先，就近期的監管發展而言，部分市場人士認為這些政策出乎意料之外，但並非感到全然驚訝。投資者需要注視往後發展，因為監管環或會繼續出現改變。

事實上，內地政府自2017年以來，已將其首要的經濟優先目標，由推動量化增長，轉為鼓勵更具體的質化成果。換言之，經濟發展應講求為民眾日常生活帶來更大裨益，而不是單純追求可觀的整體國內生產總值數據。基於這個框架，近期監管改動的主要目標，是透過降低教育相關成本和鼓勵組織家庭，以應對國民人口增長放慢的挑戰。長遠來看，對國家的社會經濟發展及以下若干主要行業將可帶來正面影響：

教育──雖然政策對課後補習培訓行業造成沉重打擊，但相信對整體經濟造成的影響相對較小：該行業僅佔中國2019年國內生產總值約0.7%。政府在過渡期間將採取循序漸進的方針。該行業僱用不少受過高等教育的導師，其中許多都是應屆大學畢業生。此外，課後補習培訓教育，一般採取預先收費模式，因此可能引發重大財務損失。

儘管法規監管對行業造成打擊，長遠來看，有助緩減中產階層所承受的高昂教育及育兒成本，從而釋放更多消費力，以及營造更多元化的教育環境，因為非學科類的校外補習培訓業務仍可如常營運。

互聯網──互聯網行業的新法規對宏觀經濟造成的影響應屬有限，有關法規主要旨在改善員工福利、網絡安全及遏制壟斷勢力。加強對員工和客戶的保障，可降低與該行業相關的整體社會風險。減少互聯網平台壟斷的戰術性策略，亦有助促進市場競爭，並刺激經濟創新。

從信貸角度來看，中國互聯網公司在中長期增長和盈利能力方面，將面臨結構性挑戰，因為有關公司將在運用其市場主導地位，以及實現跨行業增長時將遇到更多阻力。隨着這些事件風險持續發酵，預期中國互聯網行業的債券表現將繼續波動。

房地產──金融體系應有能力應對旨在遏抑房地產行業炒作的措施，從而帶來更正面的長期發展前景。中國銀行體系的平均按揭相關貸款與估值比率(LTV)約為50%，影子銀行和透過互聯網金融點對點借貸平台(P2P)貸款的過度槓桿，在過去數年已有所放緩。此外，中國人民銀行在2020年下半年對銀行業進行多輪房地產相關壓力測試，以確保銀行體系能夠經受潛在的調整。

在近期的展望中，一些擁有充足土地儲備，並於在岸和離岸市場具備多元化融資渠道的發展商應較為有利。

金融市場反覆波動，難免會令投資者感到不安。但這輪的監管變動情況而言，投資者應探究本源和背後理據。更重要的是，這些政策應有助提振中國的社會經濟環境，長遠而言，將有助投資者發掘吸引的風險調整後回報。

宏利投資管理