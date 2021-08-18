李秀恒：整頓科網業助消除隱患

雖然科網巨企創造了可觀的收入，但亦蠶食了不少傳統產業的應有利益。

然而，若從宏觀治理的角度來看，在去年中美關係持續惡化，以及全球央行瘋狂印鈔推高環球資產泡沫的時候，中央已經先對內地的房地產和金融行業進行了較大規模的整頓和改革。所以，今輪內地加強針對科網企業的監管，應屬中央改革計劃的其中一環，目的除了防止外資(特別是美國企業)趁亂興風作浪，擾亂內地市場秩序外，也是藉着加強對各個行業的監管力度，統合關鍵的戰略資源，並在確保社會資源公平分配的同時，鞏固「內循環」系統，為經濟長期穩定及應付美國的打壓政策作好準備。

事實上，受益於近年全球科網熱潮，以及中央寬鬆政策的扶持，近10年來內地科網企業高速發展，在短時間內積累了大量財富。惟縱然科網巨企創造了可觀的收入，但卻漸漸形成了市場壟斷，鯨吞利益的局面，扼殺了許多中小企業生存空間的同時，也蠶食了不少傳統產業的應有利益。

要知道，內地有數千萬中小企業，提供了約80%的城鎮就業機會及國家近一半的稅收。由此可見，中小企對支撐「內循環」持續發展極為重要，若繼續放任科網巨企無序擴張，肆意侵蝕中小企業利益，恐怕不僅會損害整個科網企業的健康發展，更可能會成為損害到整體經濟平穩發展的隱患。因此，加強對科網巨企的監管，既能針對近年行業內出現的亂象及時整治，確保科網行業未來健康發展，更能通過反壟斷監管來保障眾多中小企業的生存空間，維護「內循環」長期運作的質量和韌性。

「治國之道，在乎寬猛得中」。當科網巨企坐擁巨富依然無視企業責任，隨意侵佔中小企及傳統經濟產業利益之時，必然會引起各國監管部門的關注。事實上，與中國一樣擁有大量中小企業的歐盟與美國，近年亦在逐漸加強針對Google、Facebook等科技巨企的監管力度，其目的亦同樣是透過反壟斷監管來促使行業財富可以較公平地分配，為中小企業提供較合理的經營環境，防範經濟受到日漸升溫的資產泡沫衝擊。明乎此，筆者認為內地這場「監管風暴」正好起到「曲突徙薪」之效，及時消除隱患，長遠有利國家經濟穩定發展。

香港經貿商會會長 李秀恒