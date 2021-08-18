陳樂怡：碳中和概念股逢低收集
2021年08月18日 08:45
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可再生能源等碳中和板塊獲國策支持。
內地監管消息繼續發酵，加上A股下挫，港股昨日失26,000點關口，恒指收報25,745點，跌435點，國指報9,057點，跌207點；恒生科技指數報6,218點，跌201點，大市成交1,661億元。藥明生物(02269)延續近期弱勢，跌6%，為表現最差藍籌。
策略上，獲國策支持的碳中和概念如可再生能源、電動車宜逢低收集，另可冷吼低估值板塊。由於中國下半年經濟下行壓力日增，穩增長以及加強逆周期調節將會是重點工作，預計財政政策將會加碼，例如由地方專項債入手，水泥行業將會是基建提速的直接受惠者。
自7月下旬，華東、中南、西南地區部分水泥價格率先止跌企穩。近期加上錯峰生產因素，華東、西南市場普遍上漲。加上水泥股龍頭海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)估值偏低，息率高，短線料可趁機反彈。
另外，中資券商股上半年業績繼續高速增長，截至8月16日，A股兩市成交連續19日突破萬億元人民幣，成交活躍利好券商經紀業務，有望成為短線催化劑。由於中國下半年經濟挑戰重重，市場憧憬貨幣政策可邊際放寬，流動性輕微改善。長線而言，資本市場改革續推進，註冊制落地。板塊同樣處於估值低位，下行風險有限。建議關注龍頭中金公司(03908)、中信証券(06030)。
展望後市，中國監管風險持續，而中國7月經濟數據疲弱，在變種病毒打擊下，經濟下行壓力增強。另一邊廂，美國就業市場強勁，聯儲局官員連環發表鷹派言論，美國收水預期升溫。在8月底Jackson Hole全球央行年會及9月議息會議前，投資者戒心增強，傾向短線操作。因此，大市向上動力稍欠，短期繼續受制於26,800點，或會回試25,500點支持。
獨立股評人 陳樂怡(作者為註冊持牌人士)