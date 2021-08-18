陳樂怡：碳中和概念股逢低收集

策略上，獲國策支持的碳中和概念如可再生能源、電動車宜逢低收集，另可冷吼低估值板塊。由於中國下半年經濟下行壓力日增，穩增長以及加強逆周期調節將會是重點工作，預計財政政策將會加碼，例如由地方專項債入手，水泥行業將會是基建提速的直接受惠者。

展望後市，中國監管風險持續，而中國7月經濟數據疲弱，在變種病毒打擊下，經濟下行壓力增強。另一邊廂，美國就業市場強勁，聯儲局官員連環發表鷹派言論，美國收水預期升溫。在8月底Jackson Hole全球央行年會及9月議息會議前，投資者戒心增強，傾向短線操作。因此，大市向上動力稍欠，短期繼續受制於26,800點，或會回試25,500點支持。

獨立股評人 陳樂怡(作者為註冊持牌人士)