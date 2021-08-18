【高盛推介】阿里落後大市 資金積極部署好倉
2021年08月18日 11:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(17日)跌約4.8%，周三(18日)早段低見169.4港元，繼周二再創一年新低兼逼近歷史低位，及後反彈，但表現仍落後大市。
有報道指阿里通過四川區塊鏈協會版權委員會所營運的區塊鏈平台，在其拍賣平台上推出區塊鏈分部。當中目前已有非同質化代幣NFT的作品於有關平台進行登記，並將於下月開始拍賣。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，當中周二資金積極部署，錄得約1,550萬元資金流入。而認購證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,600萬元。牛證則於周二錄得約450萬元資金流入，並分佈在168元以下的各收回區域產品。
淡倉方面，可見認沽證於周二獲資金轉向流入，有約210萬元。亦見熊證於周二繼續獲資金流入，有約80萬元，並較集中在200至202元收回區域的產品。
觀察市場上的認購證，可見由於阿里股價受壓，市場轉移集中留意貼價證以控風險。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上最熱門條款的阿里購證(22453)。高槓桿選擇可留意屬行使價170至210元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購證(17783)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值阿里購證(16018)。牛證方面可留意阿里牛證(66615)。遠牛選擇可留意阿里牛證(53281)。
阿里購證22453，行使價198元，2021年12月24日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、市場上最熱門條款。
阿里購證17783，行使價205.2元，2021年11月30日到期，實際槓桿8.8倍行使價170至210元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購證16018，行使價211.21元，2021年11月23日到期，實際槓桿9.9倍，價外、低面值、高槓桿。
阿里牛證66615，收回價155元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，高槓桿近牛。
阿里牛證53281，收回價140元，行使價138元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬阿里熊證(51434)，收回價210元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，近39元收回距離熊證。
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