萬洲太子爺爆料轟公司　導致旗下雙匯損失逾8億人幣

萬洪建指出，萬洲沒有實際的生產營運，公司作用是通過各種眼花繚亂的財務手段、複雜的架構，將國內雙匯的錢不露痕迹轉出境外。

他透露，今年2月26日，萬隆攜萬洲首席財務官郭麗軍一起簽發「關於調整美國六分體價格建議」，不理會國內雙匯管理人員的強烈反對，繼續大量進口美國六分體，2月底進口六分體的市場平均價格只有21,500元人民幣(下同)，他們卻強行將美國產品進口結算價格從每噸21,000元，大幅提高至25,800元，進口量接近10萬噸。目前該批從美國史密斯出口到中國的六分體，給中國雙匯造成的損失多達8億元人民幣以上。

另外，他又指2007年雙匯國企改制進入尾聲，參與國企改制的鼎暉公司不知何故私下無償授予萬隆5%的雙匯股份，該5%的股份就直接轉賣給了香港一家公司，而萬隆私下獲得2億美元的對價款項，至今沒有申報、納稅。