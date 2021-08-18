【瑞通推介】騰訊績前投資者撈好倉　友邦資金反手做淡

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國零售數據差過預期，加上憂慮疫情和地緣政治局勢不穩，道指隔晚收報35,343點，跌282點或0.8%。

恒指周二(17日)收跌435點或1.7%，收報25,745點，盤中低見25,615點，4個交易日累跌914點或3.4%。周三(18日)早段反彈逾100點，曾重上25,900點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾8,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,400萬元，反映投資者看好後市將出現技術反彈。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價25,400至25,499點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

市場監管總局就禁止網絡不正當競爭行為規定徵求意見，其中提出，經營者不得利用數據、算法等影響用戶選擇，拖累科技股周二午後顯著受壓。騰訊控股全日股價下滑4.1%收435元。騰訊周三公布業績，綜合市場預期集團非國際財務報告準則純利按年升14.8%，並會聚焦管理層應對監管要求的指引。騰訊周三早段先跌後回升，低見430元後見支持，反彈上440元之上，留意後市需否考驗上月底低位422元。北水繼續捨棄騰訊，周二再錄近6億元北水淨流出。輪證資金流方面，超過7,600萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾1,800萬元淨流出。

友邦保險周二公布業績後股價呈強，一度上揚超過4%至97.9元的1個月高位，全日維持3.1%升幅，收96.95元，3連升並一舉收復50天和100天線。集團上半年新業務價值增長22%至18.14億美元，管理層指香港業務本地客戶群上半年新業務價值錄16%增長，料通關後內地客將繼續來港購買保險。友邦周三早段升約1%，升抵98元，逼近兩個月高位98.5元。周二有約500萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾260萬元淨流入。

藥明生物上日錄約12.6億元北水淨流出，是淨沽出最多港股；股價收挫6%，報113.7元，盤中低見107.8元，失100天線。國家藥監局就「規範人源性幹細胞產品研究」徵求意見，進一步規範研發。藥明生物周三早段回穩，曾重上115元。公司將於下周一(23日)公布業績。周二有逾560萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾100萬元淨流出。

舜宇光學中期純利按年升近54%至26.88億元人民幣，但下調今年手機鏡頭出貨量指引至約5至10%增長。舜宇周二走勢反覆，高低位相差30元，全日微升0.6%於217.8元。周三早段好淡角力，於220元關上落。周二有約3億元北水淨買入舜宇，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，逾250萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾30萬元淨流入。

贛鋒鋰業上日收報143.7元，下挫3.2%，盤中跌至139.5元的1個月低位。周三早段回升逾2%，高位重上149元。贛鋒鋰業將於今月尾公布中期業績，公司上月發盈喜，料上半年多賺7.3倍至9.22倍。約30萬元在周二淨流入其輪證好倉。

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