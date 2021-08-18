【高盛推介】留意吉汽高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車由上周五(13日)起連跌，周三(18日)早段跌勢持續，低開約0.4%後跌幅擴大，低見24.6港元，及後跌幅收窄，並為連續第4日下跌，累計跌逾12%，股價低位整固。

吉汽周三公布截至6月底止中期業績，市場關注吉汽推出新車型進展及毛利率指引。此外，中汽協公布最新數據，上月汽車企業出口再創歷史新高達17.4萬輛，按年增長1.8倍。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極部署好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,750萬元，當中認購證佔約2,430萬元。而牛證於周二(17日)亦獲資金轉向流入，有約150萬元，並集中在23至24元收回區域的產品。

淡倉方面，則見周二流入熊證的資金集中在32至33元收回區域的熊證。

吉汽購證16833，行使價30元，2021年10月26日到期，實際槓桿8倍，高槓桿、低面值。

吉汽購證18008，行使價27.55元，2021年12月28日到期，實際槓桿5.0倍，中期、貼價、低街貨。

吉汽購證17461，行使價31.93元，2022年7月22日到期，實際槓桿3.7倍，價外、長期、低面值。

吉汽牛證54754，收回價24元，行使價23.5元，換股比率50，槓桿比率13.3倍，市場上槓桿最高近牛。

吉汽牛證54035，收回價23元，行使價22.5元，換股比率50，槓桿比率9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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