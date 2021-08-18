時代中國：尚有一道「紅線」未達標

岑續稱，文件主要關注大拆大建的問題，期望引導項目有序拆建、可持續發展，公司有參與的所有城鎮村項目都符合要求。另公司沒有參與老城區拆建改造，所以有關老城區更新最多拆20%的規定對公司無影響。集團目前在內地7個城市，有約160個城市更新項目，潛在總可售面積約5,340萬平方米，預計總貨值逾1.6萬億元人民幣(下同)。

內地多個省市暫時停止第二輪「集中供地」，傳為拍地政策「打補丁」，岑表示，相關政策文件還沒有公布，但相信可以穩地價，有利行業長遠穩定發展。在買地策略方面，會維持在大灣區發展的策略，灣區以外的投資也會集中在長沙、南京、武漢等地；另目前土地儲備已有50%來自於城市更新轉化，其餘來自公開市場，下半年餘下兩次「集中供地」會隨行就市。

時代中國把今年銷售目標定於1,100億元，不過上半年只完成約四成，岑指出，下半年還有約1,105億元可售貨值，按目前安排，近70%貨值在廣州、佛山、東莞等大灣區核心地方，即使市場趨於平穩，有信心按計劃完成目標。

就內地對房企財務指標設「三道紅線」，他指，尚有一道「紅線」未達標，乃剔除預收款後的資產負債率，截至6月底為76.5%。同期淨負債比率為68.7%，現金短債比為2.48倍，兩者都達標。集團期望2021年底前回到「綠檔」。

談及內地疫情反彈，岑稱，上半年基本按年初預期完成交付，而銷售結轉較大比例集中在今年下半年，按目前情況而言，大概率不會有問題。

岑認為，房地產仍是國家行業重要行業，行業穩定發展有利國家戰略轉型，隨各種調控政策落地，整個行業包括地價、房價及交易將走向平穩。公司會主動適應國家政策，並確保公司業績有質量增長。