美難毀中國供應鏈！防疫令美資廠遷越南受阻　焗留華生產

疫情凸顯中國供應鏈的優勢，巨企想遷移也要押後！外國傳媒引述消息人士報道，中國和越南政府為防止Delta變種病毒壓境，加強了邊境管制，正在打擊蘋果公司、Google、亞馬遜及相關供應鏈的產能，由中國轉移到越南的計劃。

消息透露，儘管Google去年初曾計劃將手機產能轉移至越南北部，惟越南工程資源有限及防疫限制，故即將推出的Pixel 6系列仍將在深圳組裝，與上一代相同。消息又表示，蘋果公司將開始在中國量產最新款的AirPods耳機，而不是依照先前的計劃移往越南。蘋果公司仍希望未來將AirPods新產量的20%左右轉至越南。

由於缺乏工程資源、筆記型電腦供應鏈不完善，以及疫情影響，蘋果公司在越南生產部分MacBook和iPad的計劃也被擱置。AirPods系列是蘋果公司最早轉戰越南生產的產品之一，始於兩年前中美貿易緊張時。

亞馬遜方面，消息指，其於越南的智能門鈴、監視器及智能音箱生產狀況，於5月開始也因疫情而被耽誤。

回看2018年中美貿易戰爆發時，越南成為各家科技大廠新生產基地，蘋果公司、Google、亞馬遜、微軟和戴爾的供應商，過去皆在該國新建或擴大廠房。

蘋果公司和Google的供應鏈高層表示，由於疫情爆發，中國和越南都採取更嚴格的邊境管制措施，這進一步減緩兩國之間的生產和人才轉移。中國國家移民局本月初證實，已加強邊境管制，放慢新護照和旅行簽證的發放速度，盼遏制疫情。

為了應對疫情升溫，越南主要省份下令工廠停止生產，日前三星暫停胡志明市的生產，並縮減員工人數。蘋果公司的主要供應商富士康、立訊和歌爾聲學，5月時也短暫暫停北越工廠的生產。

研調機構IDC分析師Annabelle Hsu表示，目前中國仍然擁有全球最大、最複雜的電子供應鏈，中國政府將盡其所能阻止大量製造業離開中國。這是中國與其他國搶生產的長期拉鋸戰，最終生產轉移的步伐將受到美國、印度大型經濟體的地緣政治壓力而加速。

【中國太陽能廠遷往東南亞避稅】

中國除了保住科技供應鏈外，也趁疫情「降成本」。外媒報道，美國太陽能製造商向聯邦政府請願，要求調查中國企業藉由馬來西亞、越南和泰國等地設廠生產太陽能板，來規避美國關稅。

美國太陽能板製造商反中國規避關稅團體委任的律師事務所Wiley Rein表示，美國太陽能業者希望對中國實施的關稅，也適用於在這3個國家設廠的特定公司，以涵蓋中國製造商在東南亞廠房所生產的產品。

中國太陽能業者長期主宰太陽能電池市場，近年來幾家製造商到其他國家設廠，處理太陽能模組最後階段製程。

業界指出，中國的行為明顯是在規避美國對中國太陽能產品所設的關稅，美國商務部應擴大關稅範圍。

Height Capital Markets分析師Benjamin Salisbury認為，美國相關調查可能在未來幾周內啟動，可能導致這些國家的太陽能產品被徵收關稅。他警告，這可能阻礙美國再生能源發展。

美國太陽能產業協會主席Abigail Ross Hopper表示，最新舉措可能嚴重破壞美國太陽能市場，目前仍在評估請願書的潛在影響。