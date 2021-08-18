股民跟唔跟？女股神伍德證實已沽清全數中概股

有「科技女股神」之稱的基金ARK創辦人伍德(Cathie Wood)近月不斷削減與中國科技巨頭相關的持股，她接受外媒訪問時，證實自己已經全數沽清旗艦基金Ark Innovation ETF持有的中概股。

伍德稱，中美之間劍拔弩張的局勢在這屆政府加劇，讓她感到意外，而這樣的情勢發展導致更多活動回流，供應鏈的重組將對美國有利，而對中國不利。

她承認，中國在電腦科學、工程和金融技術方面的進步，尤其是微信和支付寶，使中國比美國企業能更快引進數碼錢包，但在允許任何類型的數據流出方面似乎正在倒退。

事實上，包括「金融大鱷」索羅斯，以及歐洲最大對沖基金Marshall Wace也警告，在美上市的中概股現在已不值得投資，「沽空」反而變成目前最熱門的交易之一。

追蹤98家在美上市中企的納斯達克金龍中國指數，截至周二(17日)已連續第6天下跌，今年內下跌32%。

市值590億美元的對沖基金Marshall Wace創辦人Paul Marshall表示，即使中國當局試圖限制損失，中國對科技和教育產業的打擊令投資者感到反感，預測未來中國公司上市地點可能主要局限於內地市場。

根據美國銀行對基金經理的最新調查顯示，約11%受訪的投資者認為「沽空中概股」是目前最熱門的交易，僅次於「做好美國科技股」。約16%表示，「中國政策」是目前最大的投資風險，而這類風險在7月獲得的關注極低。