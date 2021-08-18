全球供應鏈大亂！中美兩國港口鬥塞船

外媒報道，中國寧波舟山港作為世界第三繁忙港口，已經連續7日部分關閉，令中國其他港口的擁塞情況加劇，亦有不少船隻決定改道繞行。

舟山港連續多日部分關閉，在未確定寧波的防疫限制措施會持續多久，部分船隻選擇轉到其他港口停泊卸貨，加劇其他主要港口的擁塞情況。深圳鹽田港早前重新開放，上海和香港的塞港情況一度緩解，現在又再度吃緊。

外媒彙編的航運數據顯示，周二停靠在廈門附近的貨櫃船數量由月初的6艘增至24艘。一名拒絕透露姓名的工作人員指，舟山港內約佔貨櫃處理量1/4的梅山港區，截至周二仍處於關閉狀態。港口及省政府的微信帳號周三上午沒有更新，市府宣傳部門也沒有接聽電話。

供應鏈情報公司project44表示，若本周開始分階段重新開放港區，或於9月初之前全面恢復營運。航運諮詢機構Drewry貨櫃研究資深經理Simon Heaney指出，馬士基和達飛海運集團等全球大型航運公司選擇將貨物轉移到其他港口，不在寧波港外等待。亦有些船隻願意等，截至周二，仍有141艘船停靠在上海及寧波港口的錨地，比起4到8月的中位數增逾60艘。

【提前拉貨讓美西港口又塞船】

與此同時，美國南加州港口再度出現貨櫃輪「塞船」情況，因大量進口及國內物流網絡堵塞，衝擊美國最大海運貿易出入口的營運。外媒報道，根據南加州海事交易所資料，近日有37艘貨櫃船停泊在洛杉磯及長灘附近港口，是繼2月出現多達40艘船泊船定錨等待進港後，再度出現如此多船隻大排長龍的景象。

隨美國企業忙於為年終購物旺季備貨，貨櫃輪上裝載準備運給製造商及零售商的數十萬個貨櫃。僅兩個月前，兩大港口泊船定錨的船隻數量已減少至九艘，儘管仍高於正常時的一艘或零艘。而這兩大港口合計處理全美逾1/3的海運進口量。

洛杉磯港和長灘港的主管指，塞船是因為貨運量激增，加上新冠病毒疫情導致全球供應鏈無法預測，再加上託運方提前為年終旺季進口入貨，避免稍後延誤，令物流問題加劇。

美國西岸塞船，是全球物流瓶頸之一，眾多港口忙於應付消費者強勁的需求，以及疫情相關衞生和安全措施所導致的勞力和設備短缺。由於疫情，今年已二度出現數十艘貨櫃輪在中國大陸港口泊船定錨等待進港的情況。

巨量進口正使南加州倉儲不堪負荷，租金高漲且空間難尋。從港口運載貨櫃的兩大鐵路上月也暫時限制從西岸運往芝加哥的運輸，原因是中西部貨運中心的貨櫃已堆積如山，貨櫃抵達的速度比能夠轉運的速度還快。

貨櫃也堆疊在碼頭，創紀錄的貨櫃量已導致卡車和鐵路運能緊張。貨櫃航運龍頭Maersk發言人波伊德說，集團位於洛杉磯的APM碼頭，貨櫃被運往內陸前平均要等9至10天，遠高於疫情前平均的2到3天。