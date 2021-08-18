內蒙綠能氫氣大型開發案獲批　2023年完工年產逾6萬噸

中國內蒙古地區的大型發電專案已獲當局批准，項目將利用太陽能和風電生產氫氣，預計年產量可望超過6萬噸，有助支持燃料電池汽車的需求。

外媒引述亞洲氫能源產業促進會周二(17日) 表示，內蒙古能源局批准鄂爾多斯和包頭市的太陽能發電專案，每年將使用1.85 GW的太陽能和370 MW的風電，生產6.69萬噸綠色氫氣。該計劃將於10月展開，2023年正式投入使用。

分析指出，若該專案用於燃料電池汽車，將能滿足每年的氫氣需求，取代約2,100萬加侖的汽油消耗量。目前內地氫氣工業存在瓶頸，包括燃料的儲存和使用方式，需要在未來5年內解決。

內蒙古開發的新電力專案中，只有不到20%將輸入電網，其餘用於綠色氫氣電解。雖然內地已宣布幾個結合再生能源與綠色氫氣的專案，但迄今大多數專案用於發電。內蒙的專案將至少需要465 MW的電解槽，才能生產出如此大量的氫氣。去年全球電解槽的出貨量僅 200 GW，預計今年將達到400 GW，意味着蒙古發電計劃對電解槽的需求，比今年全球市場需求還高出許多。

中國迄今最大的綠色氫氣專案由中石化、寧夏寶豐能源集團等巨頭號召，後者今年將在旗下煤化工廠完成150兆瓦的太陽能電解槽。中國寶鋼也宣布計劃建設150 GW的可再生能源電解槽。

據報，雖然內蒙古一直是中國主要煤礦生產地，但國內地劃將該處定位為出口電力和氫氣的潛在再生能源基地。亞洲氫能源產業促進會統計，內蒙古地區每年約有3,100小時的日照，可為數十GW的風力發電機供電。