疫情推動網絡經濟繁榮！亞馬遜零售銷售額超越沃爾瑪…

數據顯示，美國電商巨頭亞馬遜(美股：AMZN)已經超越連鎖超商巨頭沃爾瑪(美股：WMT)，成為中國市場以外全球最大的零售商，可視為消費者購物從實體店面轉向網絡購物的里程碑。

在疫情期間需求激增的推動下，數據顯示，截至今年6月止12個月內，消費者在亞馬遜上的消費共超過6,100億美元，高於沃爾瑪截至7月的12個月內銷售額5,660億美元。

外媒分析指，過去沃爾瑪完善了大型零售模式，並蓬勃發展，通過榨取成本中每一分錢，從而壓低了價格並擊敗了市場競爭對手。如今，在網絡購物更具優勢的情況下，亞馬遜已經成功推翻了這家近幾十年來最成功、最令人畏懼的零售企業之一。

報道引述調研公司Marketplace Pulse的創辦人 Juozas Kaziukenas表示，這是一個歷史性的時刻。沃爾瑪已經存在並領導市場這麼長的時間，現在亞馬遜用一種不同的模式，成功取代它們並成為第一。

華爾街一直以來都預期電商巨頭將在未來幾年內接棒零售市場，疫情的爆發更是加快了這項進程。由於疫情期間民眾被迫待在家裏，自去年初以來，亞馬遜為應對爆增的需求，增加了數百個新倉庫並僱用了約50萬名員工。