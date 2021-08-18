潤啤：未來3個月加價應對成本上漲　料行業單位數增長

中國局部地區爆發新冠肺炎疫情，他指，留意到7月和8月份的疫情維持約1個月，加上已有新冠疫苗的接種，認為今年疫情的影響和去年相若，甚至略有改善，相關影響對旗下產品銷售只屬短期，預計全年整體業績有望回復至2019年水平，而高端業務則維持按年增長逾3成的目標，而今年整體啤酒行業會較去年好，料行業錄單位數增長。

他提到，愈來愈多酒企向高端化發展，有助增加市場容量、產品選擇，同時提升消費者的認知，加快啤酒行業高端化進程，預期未來將會出現分化，「強者愈強」，弱者則淘汰，而中國整體高端啤酒市場仍然會以本土品牌為主，現時本土品牌佔高端啤酒市場約七成，國際品牌佔3成。

產能方面，他透露，正在重新完善生產線布局，計劃在華東、西南、西北等地區重新調整產能配備，而旗下品牌喜力正考慮未來5年擴大產能，建設產力不低於40萬噸的工廠。