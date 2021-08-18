中銀香港：年輕「百萬富翁」理財客戶年增25%

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，中銀香港過去數年加速數碼化轉型， 帶動「中銀理財」客戶漸趨年輕化。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，「中銀理財」客戶漸趨年輕化，截至去年底，31歲至45歲的年輕客戶按年上升25%，他們累積財富的潛力龐大，已成為「中銀理財」的增長動力。

這群年輕「百萬富翁」有80%是數碼活躍客戶，傾向使用數碼渠道自主理財，「中銀理財」特別提供「互動理財服務模型」，以數碼工具配合互動線上財富管理諮詢服務，加上串流直播平台「中銀直播間」所提供的專業理財資訊及投資策略分析，協助他們實踐財富增值的目標。

在投資理財方面，中銀香港年輕「百萬富翁」普遍以股票投資為主。受惠於美股升幅，截至今年上半年，此客戶群整體持有的美股投資組合市值較去年同期大幅上升超過兩倍。