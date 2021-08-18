多得MIRROR帶挈？Viu東南亞訂閱量鍊贏Netflix

外媒報道，根據研究公司Media Partners Asia數據，截至2021年6月30日，Viu在東南亞有530萬名付費用戶，超過了Netflix的480萬名，雖然落後給Disney+的600萬人，但Viu已是東南亞地區第2大的串流服務公司。

面對Disney+及Netflix財力雄厚的競爭對手，他們有自己的原創內容，市場憂慮Viu的勢頭能否延續下去。Media Partners Asia執行總監Vivek Couto稱，相較於Netflix直接在南韓設立工作室、簽訂合作協議相比，Viu缺乏自己的原創內容，特別是韓劇內容。

Viu由2016年起平均每年製作40部原創劇集，今年初曾宣布將首度製作原創韓劇，但該公司拒絕透露成本。目前並非完全訂閱制，部分內容可免費讓用戶觀看。

根據電盈上半年業績提及，「燒錢」多年的免費電視業務有望在不久將來扭虧為盈。加上人氣男團MIRROR吸金力強，期內吸納逾150個新增廣告客戶，逾340個廣告客戶的廣告開支按年增長，並獲逾180個獨家廣告客戶，使上半年Viu廣告收益增逾六成，至1.88億元

Viu旗下改編自日劇的港版《大叔的愛》下月將於日本推出，主角Anson Lo與Edan參演的另一劇集《男排女將》，月中更會在美國加州電視台播放，若反應良好，MIRROR有望效法韓團防彈少年團衝出國際！