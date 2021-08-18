美匯下試93關 道期偏軟

美匯指數回落至93.06；港匯見7.7878；離岸人民幣(CNH)報6.4822；美元兌日圓報109.66；歐元企1.1724，英鎊處1.3751。金價報1,786美元。油價向好，布油報69.35美元，紐油報66.82美元。道指期貨跌69點。

●市後關注點

-20:30 美國7月新屋動工

-宏利香港上半年核心盈利增16%，新造業務價值升31%。

●軟銀上季沽Fb及微軟等股票，套現1092億元。

●疫情添不確定性，新西蘭意外維持利率0.25厘不變。

●美國數據分析商Palantir儲備金條，以防「黑天鵝」事件。

●大摩奇準分析員警告：標指年底恐回調逾10%。

●股民跟唔跟？女股神伍德證實已沽清全數中概股。

●疫情推動網絡經濟繁榮！亞馬遜零售銷售額超越沃爾瑪。

●中國經濟：

-湖北規劃戰略性新興產業發展，擬建2個萬億級項目。

-中國港口堵塞加劇，寧波舟山港連續7天部分關閉。

-中國積極推動釋放煤炭產能，料新增1.5億噸以上。

-高息中資地產債激增至千億美元，分析料撈底時機未到...

-中汽協：7月中國品牌乘用車銷量按年增22%。

-杭州終止第2批集中供地31宗地塊掛牌。

-石家莊約談滴滴及美團等網約車平台，警告整改不到位將暫停服務。

-廣州未來3年將建67個軌道交通項目，年均投資逾千億人幣。

-北京教育「雙減」措施出台，嚴禁超標超前培訓。

-美難毀中國供應鏈！防疫令美資廠遷越南受阻，焗留華生產。

-工信部查App違規問題 勒令騰訊視頻及微信等整改。

-商務部徵求《直播電子商務平台管理與服務規範》行業標準意見女

●傳財政部擬將華融持股轉至中信集團。

●太子爺爆料轟公司，萬洲：指控不實並保留採法律行動權利。

●標普料港全年經濟增長6.5%，旅遊業呈弱礙復甦。