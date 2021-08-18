礦商警告中國減產或令鐵礦石價格持續暴跌

全球最大礦商必和必拓(BHP)警告，今年中國鋼鐵產量大幅減產的可能性愈來愈大，將成為考驗，鐵礦石價格自5月創歷史新高以來，新加坡鐵礦石期貨已跌1/3。

必和必拓在自家網站上的產品展望報告中指出，下半年鋼鐵產量大幅下降的前景，正在考驗期貨市場看漲的決心。中國鋼鐵業在今年承諾將減產後面臨龐大壓力，由於今年初的強勁產量，勢必需要下半年大規模減產的抵銷，才能實現這項目標。據周一數據顯示，7月份產量同比下降逾8%。

截至今午，新加坡鐵礦石期貨跌2.4%，暫報每噸154.45美元，迎向連續第5周的跌勢。同時在中國鐵礦石期貨下跌1.2％，創下去年11月以來最低收盤價。上海鋼材期貨今亦下跌，截至早盤收盤，熱軋捲板跌2.7%、螺紋鋼跌3.4%。

外媒報道，目前投資者注意力多集中在中國下半年的產量限制上，但中國的需求趨勢也相當重要。內地當局正推動一系列措施控制房地產商，相關產業佔鋼鐵使用的很大一部分，在過去也推動了鐵礦石價格的飆升。

報道引述澳洲聯邦銀行表示，當局顯然擔心房地產業的過度投資和集中的信用風險問題，因此即使中國採取能推動成長的政策，來對抗近期的疲弱，房地產業也很有可能被排除在外。

此外，中國鐵礦石需求受壓抑，最受影響的其中一個國家，好可能是鐵礦石出口國--澳洲。