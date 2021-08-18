雅居樂：三條紅線全達標　無意上調銷售目標

上半年雅居樂預售金額753億元人民幣(下同)，按年升36.7%，銷售完成率為約5成。管理層表示，有信心達標，不過市場變化比較多，無意上調全年銷售目標。至於上半年毛利率按年跌6.3個百分點到28.1%，乃由於售價限制及土地成本上升等，故毛利率下降是整個行業的問題；公司仍優於行業平均，預計全年毛利率維持在28到30%。

主席陳卓林表示，雖然房地產市場繼續平穩，但是雅居樂的土地成本很合理，每平方米成本為約3,700元，售價為每平方米1.5萬元，算是「可攻可守」，而且7,000多億元貨值充足，主要分布在珠三角、大灣區及海南等具有競爭力地方，暫時也不必急拿「麵粉」。

近期有同業出現商票違約惹來關注，管理層指出，公司對商票控制很嚴格，目前商票規模為約10多億元，不足20億元，強調會適當使用。