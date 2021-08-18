恒安國際：木漿成本高令下半年毛利率承壓

他提到，按集團過去的經驗，即使木漿價格處於高位，產品亦沒有加價，相信下半年產品也不會加價，會繼續透過控制促銷費用、提升高端產品佔比等方法應對。

他又指，內地紙巾市場競爭激烈，部分商家加強促銷以換取市佔率，但認為隨零售健康發展及消費理性化，認為促銷活動不會持久，期望下半年紙巾銷售會較上半年好。

產品高端化方面，李氏表示，衞生巾產品下半年會繼續升級，推出高端產品，而且產品會保持價格穩定，並會拓展新興零售渠道。

至於電商方面，他指出，互聯網銷售在新冠肺炎疫情下快速發展，今年上半年電商收入達20億元人民幣，佔總收入逾20%，會繼續加強網上直營店銷售及推廣，積極整合網店及實體店的銷售渠道。

他又說，上半年資本開支近300億元人民幣，下半年會採購新機器，對高端產品進行產能升級，料下半年資本開支會較上半年多，但強調公司會保持穩定價格、穩定派息策略，料下半年盈利將可與上半年相若。

今年5月於股東會上已獲授權適當回購，他透露，下半年會視乎股價、資金使用情況等決定是否回購。