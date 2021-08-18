吉汽：有信心晶片管理勝同業　未來投資或更進取

他又指，目前難以對供應恢復正常的時間作出指引，惟吉汽早於去年9月成立大宗物資部門，預先向供應商鎖定原材料，以確保供應和價格穩定，又強調有信心在晶片管理上勝同業，令集團受到的影響較市場輕微。

吉汽亦制訂了發展5年規劃綱要，淦氏表示，目標是到了2025年，吉汽市佔率在中國品牌中企穩第一，連同新成立電動車品牌「極氪（Zeekr）」，屆時銷量將達365萬輛，相當於今年銷售目標的2.38倍。其中，智能電動車佔比逾30%。而極氪汽車於高端電動汽車市場佔有率成為全球前三，銷量達到65萬輛。

極氪智慧科技行政總裁、吉利汽車集團董事長安聰慧指，截至6月15日止，今年能交付「極氪001」車型的訂單已滿，而最新的訂單需待明年春節後才能交付，平均售價達33.5萬元人民幣，且該批訂單已付5,000元人民幣訂金。集團有信心實現銷量目標，而具體計劃會於近期發布。

吉利汽車行政總裁、執行董事桂生悅指，未來行業將有更多新勢力加入，故集團不排除未來投資方面會更進取。