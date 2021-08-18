挪威主權基金上半年回報逾9%　點解可以賺咁多？

外媒報道，規模達1.4萬億美元的挪威主權財富基金上半年取得了9.4%的回報，於能源、金融及科技企業的投資，令其股票投資組合取得了兩位數的增長。

挪威主權財富基金周三(18日)表示，股票類資產的回報率近14%，能源類投資回報率接近20%。債券及可再生能源基建投資下滑，而房地產回報率4.6%。基金總回報率略高於其用於做比較的基準。

基金總裁Nicolai Tangen先前提示指，不應預期可以持續取得豐厚回報。本周早些時候，他指通脹率正成為回報面臨的最大威脅，股票和債券都可能面臨風險。目前，各方正在持續爭論，物價的攀升是「暫時的」還是持久的。過去兩個月，美國的通脹均逾5%，為十餘年來最高。

Tangen上任總裁已有近一年，上任以來，基金更加公開地表露對於可持續性的承諾。基金計劃加快步伐，減持從環境、社會和治理角度構成風險的企業。與此同時，基金還調整持倉重點，由歐洲轉向北美，以期取得更高的回報。周三，基金披露科技股持倉價值攀升了16.8%，其中主要是蘋果公司、微軟、Alphabet Inc.及亞馬遜的股票。

挪威主權財富基金創立於上世紀90年代，創始目的是將該國的石油及天然氣收入投資海外，今年早些時候，基金首次進軍可再生基建。早前投資類別僅包含股票、債券和房地產。