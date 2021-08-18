菲國有客戶指未能取回存款 太陽城稱會配合調查
2021年08月18日 19:05
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周焯華
周焯華(洗米華)任主席的太陽城集團(01383)在菲律賓與客戶陷財務糾紛，外媒《GGR Asia》向當地負責監管博彩業的機構菲律賓娛樂及賭博公司(PAGCOR)證實，當局已成立委員會調查有客戶未能從該公司取回存款事件。本報向太陽城查詢，發言人表示會全面配合有關調查。
太陽城為澳門賭業中介(俗稱疊碼仔)之一，在菲律賓亦有營運綜合度假村。上周二(10日)有當地報章報道，指有49名貴賓廳客人未能從太陽城提款，這些款項在2019年即新冠肺炎疫情之前經已存入。
其後在上周四，太陽城在當地另一份報章發聲明，表示上述部分客戶在公司的戶口已完成結算。公司亦去信給PAGCOR重申，會致力履行責任。至於部分未能提款的情況，涉及戶口持有人不在場，或缺乏適當的授權書等原因。
此外，太陽城公布，旗下菲國上市公司Suntrust Home Developers, Inc.在截至6月底止的第二財政季度，淨虧損按年擴大16.83%至6.59億菲律賓披索(折合約1.01億港元)。總負債擴大52.87%至216.57億菲律賓披索(約33.43億港元)，至於公司持有現金及現金等價物88.17億菲律賓披索(約13.61億港元)。Suntrust正在馬尼拉興建綜合度假村。