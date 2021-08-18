樓價UPDATES：受惠元朗地高價沽　區內睇樓旺

元朗住宅地周二(17日)以高價批出，同區二手市場即錄成交，翹翠峰套三房單位即晚獲家庭客以975萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣銀河廣場中層C室，實用面積約382方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實用呎價約16,754元，新買家屬於用家，原業主於2016年以403萬元買入，持貨5年帳面獲利237萬元，升值約59%。

●筲箕灣遠晴中層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，開價約800萬元，議價後輕微減至795萬元，獲外區上車客購入，實用呎價約18,445元，原業主於2014年以約674.2萬元購入，轉手帳面獲利約120.8萬元，物業升值約18%。

●筲箕灣遠晴中層C室，實用面積約276方呎，一房間隔，望海景，以630萬元易手，實用呎價約22,826元，新買家屬於用家，原業主於2018年以578萬元買入，持貨3年帳面獲利52萬元，單位升值約9%。

●西灣河逸濤灣3座高層E室，實用面積約762方呎，套三房及儲物室間隔，新租客見上述單位業主安排全屋翻新裝修，冷氣配套齊備，加上屋苑會所設施齊全，即以月租38,500元承租，實用呎租約為50.5元。

●鰂魚涌太古城8月暫錄約20宗的租務成交，該盤南天閣低層F室，套三房間隔，實用面積約646方呎，以約26,800元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,800元，以25,000元租出，實用呎租約38.7元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●北角海峰園南峰閣中層E室，實用面積約612方呎，兩房間隔，近日以1,035萬元售出，實用呎價約16,912元，原業主在2011年5月以約610萬元買入，持貨約10年帳面獲利約425萬元，物業升值約70%。

●灣仔慧賢軒高層A室，實用面積約385方呎，兩房間隔，以900萬元將單位易手，實用呎價23,377元，原業主於2018年8月以795萬元買入，持貨3年帳面獲利105萬元，單位升值約13%。

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九龍區

●觀塘凱滙2座極低層H室，實用面積約717方呎，三房間隔，近日以24,000元租出，實用呎租約33元，原業主於2018年12月以約1,288.3萬元購入，現租出享租金回報率約2.2厘，屋苑本月暫錄超過70宗租賃成交。

●九龍塘又一居8座高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，屬屋苑入場單位，年初開價960萬元放售，隨着市況轉旺曾多次調整叫價，近日叫價升至1,050萬元，最終成交價998萬元，實用呎價約22,178元，新買家為外區客，已睇樓數月，議價後入市自用。

●旺角居屋富榮花園17座中層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場以628萬元易手，實用呎價12,975元，原業主於2004年3月以117萬元購入，持貨逾17年帳面獲利511萬元離場。

●西南九龍帝峯‧皇殿6座低層A室，實用面積約531方呎，兩房間隔，議價後以1,425萬元成交，實用呎價約26,836元，原業主於2010年7月以678萬元入市單位，持貨11年帳面獲利747萬元離場，單位期內升值約1.1倍。

●長沙灣泓景臺8座低層C室，望泳池景，套三房間隔，實用面積約707方呎，以1,300萬元放盤約1個月後，獲同區客接洽，議價後減價至1,278萬元成交，實用呎價約18,076元，新買家為首置客，睇樓兩次後入市自住。

●長沙灣昇悅居8月暫錄約8宗買賣，平均實用呎價18,729元，包括2座中層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，成交價928萬元，實用呎價約18,900元，原業主於2002年4月以180萬元購入，持貨19年帳面獲利748萬元離場，期內升值逾4.1倍。

●荔枝角美孚新邨8月錄約16宗買賣，包括1期百老滙街23號低層G室，望公園景，原則1房改3房間隔，實用面積約464方呎，以700萬元放盤數日，即獲區內客接洽，議價後減價45萬元，以約655萬元成交，實用呎價約14,116元，新買家為家庭客，睇樓兩次即入市。

●荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號中層A室，實用面積約554方呎，大兩房間隔，吸引用家承接，原先放盤叫價860萬元，經議價後調減30萬至830萬元成交，減幅約3.5%，實用呎價約14,982元。

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新界區

●西貢騰龍台雙號村屋，套三房間隔，望山景，連天台，原先叫價1,980萬元，終以1,900萬元沽售，實用呎價約10,556元，原業主於2016年5月購入，當時作價1,600萬元，持貨逾5年至今帳面獲利300萬元離場，單位期內升值約19%。

●馬鞍山迎海‧駿岸7座高層B室，實用面積約564方呎，兩房連儲物室間隔，望少海景，單位放盤3個月，原叫價1,060萬元，獲買家以995萬元承接，實用呎價約17,642元，原業主於2017年2月購入上址，當時作價923萬元，持貨逾4年帳面獲利72萬元離場，期內升值約8%。

●馬鞍山新港城G座中層7室，實用面積約338平方呎，兩房間隔，日前以638萬元易手，實用呎價約18,876元，原業主於2006年以154萬元購入，持貨15年帳面獲利約484萬元離場，單位期內升值約3.1倍。

●大圍金禧花園5座中層C室，實用面積約314方呎，兩房間隔，日前以619萬元易手，實用呎價約19,713元，原業主則於2016年以430萬元購入單位，持貨5年沽出帳面獲利約189萬元，單位升值約44%。

●大圍盛薈3座低層SD室，實用面積約680方呎，套三房間隔，享池景，新買家為外區家庭客，有感屯馬綫開通後，方便上班及子女上學，決定入市自住，原業主早前叫價約1,250萬元，雙方議價後以1,238萬元成交，實用呎價約18,206元。

●沙田希爾頓中心A座低層5室，實用面積約274方呎，兩房間隔，議價後以468.8萬元易手，實用呎價約17,109元，原業主於2014年以292萬元入市，持貨7年帳面獲利約176.8萬元，單位升值約60.5%。

●沙田第一城8月暫錄12宗買賣，平均實用呎價約18,422元，屋苑37座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以568萬元易手，實用呎價約20,000元，原業主則於2006年以120萬元購入，持貨約15年帳面獲利約448萬元離場。

●沙田御龍山8月暫錄約3宗買賣，其中6座中層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔，以1,168萬元獲承接，實用呎價16,782元，新買家為用家，原業主於2008年5月以約561萬元購入，持貨13年帳面獲利約607萬元，單位升值約1.08倍。

●大埔太湖花園9座低層C室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望球場景，原先開價550萬元，放盤4個月，累減40萬元或7.3%，獲用家以510萬元承接，實用呎價約14,366元。

●大埔新峰花園25座中層C室，實用面積約891方呎，套三房間隔，5月時開價約1,050萬元，由於單位裝修較舊，雙方議價後以1,000萬元易手，實用呎價約11,223元，新買家為用家，打算將單位重新裝修後自用。

●元朗住宅地皮昨日開標後，同區二手市場即錄成交，單位為翹翠峰6座中層E室，實用面積約822方呎，套三房及工人套房間隔，叫價1,000萬元，共減25萬元，昨晚以975萬元沽出，實用呎價11,861元，新買家為家庭客，元朗區本月累錄約75宗二手成交，相比上月同期減少約40%，但睇樓量依然活躍。

●屯門嘉悅半島1座低層B室，實用面積約463方呎，兩房兩廳間隔，區內客因原居所正進行裝修工程，需覓3個月的短租盤以作暫住之用，見屋苑鄰近原居所，方便往返視察裝修進度，加上區內可短租的放盤選擇不多，遂便決定以13,500元即睇即租，實用呎租約29.2元。

●屯門居屋兆禧苑D座高層1室，實用面積約351方呎，一房間隔，區內客考慮到屋苑受惠於周邊基建概念，看好其升值潛力，於已補價自由市場以445萬購入自住，實用呎價約12,678元。

●屯門豐景園3座中層8室，實用面積約309方呎，兩房間隔，減租500元，同區租客熟悉區內環境，不需重新適應，遂便決定以月租10,500元承租，實用呎租約34元，如以現時同類型單位銀行估價約470萬元計算，租金回報率達約2.7厘。

●屯門豐連2座高層E室，實用面積約431方呎，兩房兩廳間隔，附設新樓裝修，新租客表明預繳一年租金，業主於是輕微調整價格，減租500元，即睇以月租13,500元承租，實用呎租約31.3元。

●荃灣灣景花園3座中層D室，實用面積約708方呎，三房連套房間隔，日前以965萬元沽出，實用呎價約13,630元。原業主早於1993年7月以333萬元購入單位，持貨至今約28年，現轉手帳面獲利約632萬元，物業升值約1.9倍。

●青衣翠怡花園8座中低層A室，實用面積約436方呎，採大兩房間隔，放盤1天減價2萬元或約0.3%，以678萬元沽出，實用呎價約15,550元，。原業主於2014年3月以約360萬元購入單位，持貨約7年轉手帳面獲利約318萬元。

●青衣曉峰園6座低層C室，實用面積約790方呎，三房連套房間隔，原業主數月前開價約950萬元放售，買家認為單位符合預算，而且區內盤源減少，即決定入市，成交價850萬元，呎價約10,759元。

●青衣綠悠雅苑1座高層A室，實用面積約550方呎，兩房間隔，今年4月放盤，未補價第二市場叫價740萬元，6月調整至718萬元，新近經議價後，最終以700萬元易手，呎價約12,727元。