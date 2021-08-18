中國華融料去年蝕1029億元人幣　戰略投資者擬入股

公司解釋轉盈為虧原因，指出隨去年原董事長賴小民受賄、貪污、重婚案的開庭審理和宣判，集團對其任職期間激進經營、無序擴張造成的風險資產持續清理和處置，與此同時，新型冠狀病毒肺炎疫情造成的市場衝擊，部分客戶履約能力下降，部分資產質量加速劣變。對此，集團對風險資產進行了全面審視、評估及減值測試，當期確認了信用減值損失和公允價值變動損失，對經營業績造成了非常重大的影響。

另集團補充，於周三(18日)，分別與中國中信集團有限公司、中保投資有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司簽署投資框架協議。

受限於相關監管機構的批准及同意，且不影響公司於香港聯交所的上市地位，上述簽署投資框架協議的公司擬通過認購新發行股份的方式對公司進行戰略投資。潛在戰略投資倘獲實施將有效補充公司資本，進一步夯實本公司可持續經營的基礎，保證公司滿足監管要求。