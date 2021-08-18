道指挫153點後轉升　滴滴挫逾6%

聯儲局公布會議紀錄前，美股低開後轉為反覆，道指曾跌153點，惟其後轉升9點，至35,352點；標指報4,451點，倒升3點；以科技股為主的納指報14,670點，倒升14點。港股夜期報25,760點，低水107點。

騰訊業績後在美股價升4.73%至57.76美元，折合報450.3港元，較港股收市價高3.23%。另外，內地當局稱將設定網約車平台抽成比例上限，滴滴在美股價挫6.38%至7.93美元。

家居裝修用品零售商Lowe's上季經調整後每股盈利4.25美元，勝預期，同店銷售跌1.6%，較市場預期跌2.2%溫和，該公司並上調全年盈利預測，股價早段漲8.75%至198.2美元。

交易平台 Robinhood將於美股收市後公布上市後首份業績，股價升3.73%至48.41美元。

市場聚焦聯儲局會議紀錄中有關何時結束其疫情期間緊急計劃的爭論，以及官員們對通脹飆升的擔憂程度。儘管疫情在過去3周加劇，但經濟復甦仍基本處於正軌。7月美國就業增長強勁，通脹率仍遠高於聯儲局2%的目標，以至於一些官員此後敦促盡快縮減買債

【21:30】市場對經濟復甦前景保持謹慎，美股周三(18日)早段偏軟，道指跌140點，至35,203點；標指跌13點，至4,435點；以科技股為主的納指跌22點，至14,634點。

騰訊業績後在美股價升3.39%至57.02美元；中國當局稱將設定網約車平台抽成比例上限，滴滴在美股價挫3.19%至8.2美元。

折扣零售商Target第二季純利按年升7.4%至18.17億美元，經調整後每股盈利3.64美元，勝預期，期內同店銷售按年增8.9%，隨着更多人重返實體店，人流增長12.7%，而電子銷售增長10%，較去年同期近兩倍的升幅放緩。Target股價早段挫3.18%至246.55美元。

家居裝修用品零售商Lowe's上季經調整後每股盈利4.25美元，勝預期，同店銷售跌1.6%，較市場預期跌2.2%溫和，該公司並上調全年盈利預測，股價早段漲5.03%至191.42美元。

白宮預料會建議民眾接種新冠疫苗加強針，疫苗股上升，莫德納和BioNTech分別升1.31%和2.52%。

摩根士丹利料美股今年餘下時間難有大漲空間，給予標指年底4,000點的目標，較周二收市低約10%，期間還可能出現更大幅度回調。大摩首席美股策略師威爾遜表示，今年第二季企業業績異常強勁後，因預期需求和盈利能力都會減弱，看淡明年的盈利增長，加上華府通過基建法案後，企業稅率將會提高，而聯儲局亦可能會縮減買債。

正面來看，他認為股市調整會是下一輪經濟擴張和牛市的開始，但此前，投資者應該傾向防守股如醫療保健、消費必需品和公用股等。