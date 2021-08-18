新盤UPDATES：Wetland Seasons Bay超購逾25倍

一手洋房市場年初至今價量回升，再有洋房順勢部署推盤，位於九龍城的全新豪宅「禮著」即將開放示範單位。另天水圍大型新盤將於明午(19日)截票，截至今晚(18日)8時，反應非常踴躍，已獲超額認購約25.5倍。

●Wetland Seasons Bay暫錄8000張票 超購25倍

資料顯示，項目將於周六(21日)展開首輪銷售，可售單位已涵蓋該盤最低售價和呎價單位，折實售價由455.06萬至1,124.73萬元，折實呎價由12,375至18,850元。另同日亦有48伙單位以招標形式發售。

●九龍塘「禮著」短期開放示範單位 擬先推2座洋房

市區洋房部署登場。由同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房項目正式命名「禮著」。資料顯示，全盤共有4座洋房，每座樓高3層，實用面積逾5,000方呎，設施包括露天泳池、私人花園及天台等，並配以多套房設計的戶型。

同創(香港)控股項目總監胡俊豪料，項目將於短期內開放現樓示範單位予公眾參觀，及部署推售其中2座洋房，暫時傾向以招標形式發售。

據了解，項目建築設計時尚獨特，位處該區傳統低密度洋房豪宅地段，是罕有的市區全新洋房供應。

●GRAND MARINI連天台四房戶售3180萬元

新盤頂層特色戶受市場歡迎。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI周三(18日)售出第2B座70樓A室，實用面積1,379方呎，連天台938方呎，四房連兩套房間隔，以3,180萬元售，呎價約23,060元。

●旺角千望一房戶沽700.43萬元

●屯門帝御系列連沽兩伙 套1080萬元

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤剛售出第2座地下7室，實用面積262方呎，連174方呎花園，以541.16港元成交，呎價約20,655元。

同系列的屯門帝御‧嵐天亦售出1伙，為項目第6座2樓10室，實用面積279方呎，連177方呎花園，一房間隔，成交價538.84萬元，呎價約19,313元。

●恆大‧珺瓏灣第2期延期交樓

●柏傲莊III再錄1宗終止買賣個案

連同早前錄得3宗終止買賣個案，該盤自公布拆卸重建後，已累錄4宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。