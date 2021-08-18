騰訊ADR漲3%　總裁劉熾平︰監管風暴無礙長遠發展策略

劉熾平指出，互聯網監管是全球趨勢，對於內地加強監管並不意外，考慮到中國科技行業的規模及重要性，過去的監管環境其實非常寬鬆。他續指，監管機構的目的是維持互聯網行業的長遠可持續發展。騰訊以為新的政策環境做好準備，並相信可以應對監管變化，長遠而言成為行業建康增長的受益者。

業績公告顯示，騰訊至6月底止一季反映核心業務表現的非國際財務報告準則(non-IFRS)純利為340.39億元人民幣(下同)，按年增幅由首季度的22.3%大幅收窄至12.88%，亦是7年半以來最低的增長。

整體而言，集團上季度收入為1,382.59億元，按年增長20.34%；季度純利為425.87億元，按季倒退10.84%，即使按年計增幅亦較首季度顯著回落36.67個百分點至228.63%。期內收入成本亦按年增長22.44%%，至755.14億元，主要反映銀行手續費、內容成本、服務器與頻寬成本以及渠道及分銷成本增加，更拖累毛利率按季及按年均下滑約1個百分點，至45.3%。

作為騰訊三大業務之首的增值服務收入按季倒退0.59%至720.13億元，按年增幅亦僅有10.78%；其中整體遊戲收入按季跌1.37%至430億元，按年則由首季的29%大幅回落至12%；手機遊戲增值服務收入按季倒退1.68%至408億元，按年則錄13%升幅；而電腦遊戲收入按季更下跌7.56%至110億元。

值得注意的是，雖然騰訊透露其熱門遊戲《王者榮耀》、《PUBG Mobile》等收入仍有增長，但《PUBG Mobile》於內地的「姊妹版」、長踞於手遊吸金榜首位的「食雞」遊戲《和平精英》收入卻有所減少。換言之，騰訊於內地的手遊業務增長恐怕正面臨瓶頸。惟首席戰略官James Mitchell表示，對下半年新遊戲產品路線圖仍充滿信心，不論是國內或外市場也有重點遊戲推出。

早前內地官媒連環發文狠批遊戲行業亂象，更一度以「精神鴉片」來形容網絡遊戲，直斥其毒害青少年，種㮔迹象使令外界擔心遊戲行業將成監管打擊目標。騰訊在這次業績公告中「派定心丸」，直言其已加強對未成年人的保護措施，除了限制遊戲時長及消費等舉措外，亦打擊冒用成年人帳號以及買賣帳號行為。今年第二季，16歲以下玩家對於國內遊戲流水的佔比僅為2.6%，而12歲以下佔比僅為0.3%。

儘管遊戲業務增長不及預期，惟騰訊投資賣點之一，處於高速增長的金融科技及企業服務則仍有不俗表現，上季收入達419億元，按年大增40.28%。集團解釋，企業服務收入大幅增加，是由於公共服務及傳統產業數碼化，以及合併易車的企業服務的收入貢獻所致。

對於騰訊整體業務增速放緩，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，市場對此早有預期。他解釋指，自去年螞蟻集團上市觸礁後，科網行業的監管風暴一直未停，而騰訊亦是監管政策的對象之一，加上上半年經濟活動逐重啟，利好傳統行業多於新經濟企業，相信外界早已料到其增長放緩。雖然騰訊股價已自高位大幅回落，惟他坦言現時非撈底良機，因為政策風險仍然未明，相信短期亦難以重拾過去的高增長，會對其估值構成不利影響。