【產經評論】與華爭霸逢疫變　美打經戰遇瘟神

中美世紀爭霸，反全球化本已在推演，詎料遇上一場似無盡頭的瘟疫，正加快全球經濟世紀變天！美國原以為可在供應鏈「去中國化」先聲奪人，讓中國處於被動，惟疫情打亂盤算，反須急就章變陣，從阿富汗慌忙撤軍就是要集中火力應對亞太，讓全球難有安寧日！昔日讓全球分佔改革紅利、齊齊發大財的中國，怎會坐以待斃，如今正朝「戰爭模式」部署，側重內循環戰略，全力集合和梳理舉國資源抗美。

中美之爭由貿易戰啟始，如今已延伸至科技與金融領域，即使白宮易主，也無助改善中美關係。拜登政府繼續推動供應鏈「去中國化」，鼓勵美國製造，引導美企在中國的競爭對手諸如越南、台灣、南韓等地設廠，甚至廣邀這些地方的產業精英赴美生產。可人算不如天算，疫情持續不斷，變種病毒年內肆虐亞洲，令亞洲諸國的生產和物流運輸大受影響，全球供應鏈「去中國化」亦遇挫，迫使部分美資巨企的訂單回流或索性留在中國，以防供應鏈斷裂，足見美企唯利是圖，當華府遇上瘟神，就立即退避三舍！

事實上，綜觀整個亞洲，只有中國坐擁最具規模和最完善的製造業產業鏈，短期內實在難以被完全取代。面對供應鏈「去中國化」受阻，美國遏華策略也只能醞釀升級，在阿富汗戰線退下後，料將迅速調撥更多資源於亞太區，尤其組建印太聯盟，以軍事力量壓迫盟友加快構建新的供應鏈，實行與中國製造「硬脫鈎」。

中國方面，面對美國咄咄進逼，在經濟戰線上不但想奪去中國製造，更銀紙任印，準備藉一場世紀金融危機收割全球，故近月索性先下手為強，主動透過啟動整治內地科技巨企作為反壟斷的開端，其目的是要糾正這些巨企無序發展所造成的壟斷問題，並促使這些巨企「讓利」，支持中小微企發展，配合國進民退的國策，一致槍頭對外，同時讓一群貪婪的華爾街大鱷一嘗反遭「血洗」之味！

事到如今，中國經濟正在經歷巨變，從過去與全球化經貿共融，到如今正積極應對由美國發起的反全球化，須彰顯固有體制的優越性，爭取合理的話語權。面對這個強敵，美國過去的霸凌手段不再管用，必須全面優化戰略，這意味中美之爭將會是史上一場最激烈的經濟戰役，最終會否演變成熱戰，不得而知。但以目前中國奉行國進民退、強監管、內循環等大戰略，大概正為最壞情況作準備。