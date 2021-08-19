東方日報B1：騰訊核心純利增長7年半最慢

劉熾平指，互聯網監管是全球趨勢，對內地加強監管不意外。監管機構目的是維持互聯網行業長遠可持續發展。騰訊已為新政策環境做好準備，相信可應對監管變化，長遠成為行業健康增長受益者。

業績顯示，騰訊上季度收入1,382.59億元，按年增20.34%；列帳純利425.87億元，在投資公司估值增加下按年增長仍有28.63%，但比前一季大跌逾36個百分點。期內收入成本亦按年增長22.44%%，至755.14億元，主要反映銀行手續費、內容成本、服務器與頻寬成本以及渠道及分銷成本增加，整體毛利率按年下滑約一個百分點，至45.3%。

作為騰訊3大業務之首的增值服務收入按季為720.13億元，按年增幅亦僅有10.78%；其中整體遊戲收入為430億元，按年增長則由首季的29%大幅回落至12%；手機遊戲收入按年增長13%；而個人電腦(PC)遊戲收入按年大致持平。

儘管遊戲業務增長不及預期，惟騰訊投資賣點之一，金融科技及企業服務仍有不俗表現，上季收入418.92億元，按年增40.28%。集團解釋，企業服務收入大增，主因公共服務及傳統產業數碼化及合併易車的企業服務收入貢獻。

值得注意是，雖然騰訊透露其熱門遊戲《王者榮耀》、《PUBG Mobile》等收入仍有增長，但《PUBG Mobile》於內地的「姊妹版」、長踞手遊吸金榜首位的「食雞」遊戲《和平精英》收入卻減少。換言之，騰訊內地的手遊業務增長恐怕面臨瓶頸。惟首席戰略官James Mitchell稱，對下半年新遊戲產品路線圖充滿信心，不論是內地或海外市場也有重點遊戲推出。

早前內地官媒連環發文狠批遊戲業亂象，惟騰訊「派定心丸」，直言已加強對未成年人的保護措施，除了限制遊戲時長及消費等舉措外，亦打擊冒用成年人帳號以及買賣帳號行為，透露今年第二季，16歲以下玩家對於內地遊戲流水的佔比僅2.6%，而12歲以下佔比僅為0.3%。

資金似乎對季績表示滿意，騰訊港股美國預託證券(ADR)周三(18日)早段報451.85港元，較香港收市價高15.65港元或3.59%。事實上，「北水」周三亦經港股通淨買入該公司股份10.5億港元。

對於騰訊整體業務增速放緩，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，市場對此早有預期。因為自去年螞蟻集團上市觸礁後，科網行業的監管風暴未停，以及上半年經濟活動逐步重啟，利好傳統行業多於新經濟企業。雖然騰訊股價已自高位大幅回落，惟他坦言現時非「撈底」良機，因為政策風險仍然未明，相信短期亦難以重拾過去的高增長，會對其估值構成不利影響。