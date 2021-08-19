聯儲局暗示收水惹憂　道指收市急挫382點

市場對經濟復甦前景保持謹慎，同時聯儲局暗示今年可能收水，拖累美股3大指數周三(18日)急挫。道指收報34,960點，跌382點或1.08%；標指收報4,400點，跌47點或1.07%；納指收報14,525點，跌130點或0.89%。

美國聯儲局公布上次貨幣政策會議紀要，指大多數聯儲局官員認為今年開始減碼寬鬆貨幣政策措施(QE)可能是適宜的，另有幾名官員則認為明年減碼QE才合理。

折扣零售商Target第二季純利按年升7.4%至18.17億美元，經調整後每股盈利3.64美元，勝預期，期內同店銷售按年增8.9%，隨着更多人重返實體店，人流增長12.7%，而電子銷售增長10%，較去年同期近兩倍的升幅放緩。Target股價全日跌2.78%。

家居裝修用品零售商Lowe's上季經調整後每股盈利4.25美元，勝預期，同店銷售跌1.6%，較市場預期跌2.2%溫和，該公司並上調全年盈利預測，股價全日急升9.62%。

白宮預料會建議民眾接種新冠疫苗加強針，疫苗股上升，莫德納和BioNTech分別收跌0.76%和0.62%。

摩根士丹利料美股今年餘下時間難有大漲空間，給予標指年底4,000點的目標，較周二收市低約10%，期間還可能出現更大幅度回調。大摩首席美股策略師威爾遜表示，今年第二季企業業績異常強勁後，因預期需求和盈利能力都會減弱，看淡明年的盈利增長，加上華府通過基建法案後，企業稅率將會提高，而聯儲局亦可能會縮減買債。

正面來看，他認為股市調整會是下一輪經濟擴張和牛市的開始，但此前，投資者應該傾向防守股如醫療保健、消費必需品和公用股等。