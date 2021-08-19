鄧建初：高追炒法充斥市場　走勢逆轉屍橫遍野

初哥在秒投的開通已有一個月，除了每日早上八時提供大市分析，及推介股票外，亦答覆網友們的個別提問。幸運地，預測大市走勢及股票，命中率高達90%以上。另外，答提問準確度亦非常高，其中比較兩至三隻孰優孰劣，更是差不多鋪鋪中。因對公司基本面有一定認識，圖表分析熟練，故此初哥很快便可給予答案，參與之人數與日俱增，勢頭不錯。

數年前，初哥恢復撰寫專欄文章，逼著每天做功課，日子有功，對股市局勢發展有一定掌握。而聊天室的答問環節中，除了幫助網友們排解股票疑難外，更深切明白到普遍股民買賣的心態。初哥炒股功力再度提升，連一向對即市判斷慢熱也改善不少。

初哥留意到網友提問的股票，大多是在極高位升破阻力時追入，或是回吐少許時，恐怕繼續上升而貿然買入，回落時不捨得輕微止蝕，大幅下挫時才問初哥。除了提供方向外，亦勸告以後莫再犯高位追突破、或極高位回吐少少就買入的兵家大忌。

股票運行是有一定軌迹。持續攀升一段長時間，經過5浪上漲，加上好消息不斷湧現，愈來愈多股民留意到，爭相入市，終於給醒目大戶大舉出貨的好時機。當然，如果是一隻真正前景好的股票，往往能在低位極速反彈，之後重回上升軌道，甚至升破歷史高位也非難事。

還有一現象，大部分股民因有工作在身，騰不出時間研究，所以只能瀏覽傳媒作出的市評及股評。奇怪地，財經節目談論的，多是當時得令的股票，而普遍專家們亦是見好說好，見跌說跌，以報道市況為主。這也難怪，因當局者迷，形成一窩蜂地唱好或唱淡某些股票或板塊。接收的股民深受其言論影響，變成在同一時空，想法一致，共同在某一點入貨，容易繼續推高股價。而後來者眼見，惟恐「執輸行頭，慘過敗家」，蜂擁入市，給予「螳螂在前，黃雀在後」的大戶出貨最佳時機。

接火棒遊戲開始，之前上升浪中，眼見股價高處不勝寒，不敢買入，在高位回吐少許時，反而覺得機不可失，爭相購入。誰不知卻是升浪完畢，下跌幅度之深往往大出股民意料之外。跌得太深了，惟有採取「鴕鳥政策」，祈求股價有朝一日能重回家鄉。

在極高位追突破，是一代傳奇人物李佛摩爾的慣用手法。生平戰績大上大落，可惜最後炒至破產，吞槍自殺收場，證明那套炒股方式並不可行。然而，現時不少股民，尤其前線經紀們，仍喜歡這種炒法。原因不難明白，是建基於以為追突破是安全性炒法而已！

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)