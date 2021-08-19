道指及標指齊挫1%　紐油跌穿65美元

●美匯指數升至93.13；港匯見7.7881；離岸人民幣(CNH)報6.4861；美元兌日圓處109.85；歐元企1.1705，英鎊處1.3744。金價報1,786美元。布油報67.53美元，紐油見64.44美元。比特幣企4.48萬美元。道指期貨偏軟。

-美國晶片生產商英偉達(Nvidia)公布，截至8月1日止財季，收入按年增68%至65.07億美元，市場預期63.3億美元。公司股價盤後升3.01%，報196.14美元。

●美國聯儲局公布上次貨幣政策會議紀要，指大多數聯儲局官員認為今年開始縮減寬鬆貨幣政策措施(QE)可能是適宜的，另有幾名官員則認為明年縮減QE才合理。

●美國證交會(SEC)表示，正指控串流媒體巨頭Netflix的3名前員工進行內幕交易，在Netflix訂戶增長的消息發布之前交易，從中獲利超過300萬美元。

●港股ADR指數收報26,754點，跌113點或0.44%。

●即月恒生指數夜期收報25,800點，升43點，低水67點，成交11,104張。

●紐約9月期油收報每桶65.46美元，跌1.13美元或1.69%；布蘭特10月期油收報每桶68.23美元，跌80美仙或1.16%。

●紐約12月期金收報每安士1,784.4美元，跌0.2%。

●英國富時100指數收報7,169點，跌11點或0.16%；法國CAC指數收報6,770點，跌49點或0.73%；德國DAX指數收報15,965點，升44點或0.28%。

●芝加哥商品交易所集團(CME Group Inc.)否認計劃收購芝加哥期權交易所(CBOE)母公司Cboe Global Markets Inc.的消息。

●外媒報道，美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)正在聯繫部分第三方賣家，警告眾議院司法委員會6月批准的全面反壟斷改革，將限制他們在阿馬遜平台上的銷售能力。

●中國華融料去年蝕1,029億元人幣，戰略投資者擬入股。