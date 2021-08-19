電腦學會：銀行業受惠金融創新

香港金管局早於2017年宣布，為銀行業制訂開放API(Open API)。其後，金管局進行公開諮詢，於2018年正式推出銀行業的開放API框架。今年5月，金管局再公布更多有關開放API的實施計劃。

甚麼是開放API？開放API有甚麼用途？在此簡單介紹一下。

應用程式介面(API)是一種使電腦系統與系統之間，有一套像通用語言的傳輸標準技術，以促進不同電腦系統交換數據和指令。開放API是指第三方所開發的應用程式，例如網站、手機應用程式等，能無縫地整合到API提供者的電腦系統。

在銀行業，開放API允許銀行以安全和受控的方式，開放其內部系統和數據，供第三方或其他同業銀行。透過開放API，銀行可與第三方合作，開拓新營銷渠道，促進各類銀行服務如帳戶管理、借貸、信用卡服務等的推廣，亦為客戶提供更好的產品和服務。

根據框架內容，實施開放API的計劃，會有4個階段。首兩個階段主要開放「查閲銀行產品和服務資料」及「接受銀行產品申請」功能予第三方使用。至於後兩個階段，則會開放「讀取或更改帳戶資訊」及「進行交易」功能。

現時，香港有超過20家銀行推出了首兩個階段的開放API，亦有超過30家企業，利用到首兩個階段的開放API。例如有旅行社利用開放API，讓客人於網上報名參加旅行團付款後，直接在旅行社的網站，選擇進行分期付款。

又例如按揭轉介平台，通過開放API，整合多間銀行的實時按揭資訊如按揭息口、推廣優惠等，並幫助客戶一次過向多家銀行遞交按揭申請，降低按揭申請的繁複性。另一個例子，是商業服務公司透過開放API，讓新成立的公司，在使用該服務公司的註冊服務時，可一併選擇申請某銀行的商業綜合戶口，並直接將文件傳送至該銀行，為客戶節省時間。

金管局於今年5月公布第3及第4階段的實施計劃，預計於今年12月起，逐步實施存款帳戶資訊及網上商戶付款的開放API功能。屆時市面上將會有更多第三方的網站及手機應用程式，與銀行的服務整合起來。

例如新興的智能手機理財，市民可透過一個應用程式，綜合管理多個甚至所有個人或商業銀行戶口。又例如中小企能透過開放API，授權其他銀行存取其交易紀錄，以便銀行提供更好及更個人化的借貸服務。此外，在基於客人同意的情況下，銀行同業之間能透過開放API互相傳遞資訊，加快開戶認證流程。

以上都只是一小部分用例。隨着開放API的普及，銀行業的服務將會打破傳統限制。銀行服務不再一定是在銀行的分行、網站或手機應用上出現，而是融合到各行各業的應用當中，無處不在。

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