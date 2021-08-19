鄧聲興：監管科網巨企　杜絕「贏者通吃」

中國市場監管總局周二發布《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見稿，面向社會公開徵求意見。規定主要內容部分涉及「網絡競爭行為一般規範」、「禁止利用技術手段實施妨礙干擾等不正當競爭行為」，以及「禁止利用技術手段實施其他網絡不正當競爭行為」三大方面。

到7月7日，市監總局宣布阿里巴巴、騰訊、滴滴、蘇寧及美團等五大平台，共22起合併或收購案均違反《中國反壟斷法》，分別處以50萬元人民幣罰款。

阿里巴巴、美團等受到反壟斷調查，意味着過去在互聯網競爭中流行的「贏者通吃」法則，將被新的市場規則取代。除此之外，滴滴、BOSS直聘等都遭遇網絡安全審查。

與此同時，中國官方也開始以股東身份直接走入互聯網企業，已入股短影音平台母公司字節跳動和社群平台新浪微博在中國的子公司，並取得董事席次。北京字節跳動科技在今年4月30日的交易中，將1%股份出售給由三家中國國有機構持有的網投中文(北京)科技；網投中文亦持有微博內地主要子公司北京微夢創科網絡技術有限公司1%的股份。

隨着監管力度的不斷加強，行業政策風險仍大，相反投資者在考慮趁低吸納的同時，宜留意政策風險的潛在影響。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)