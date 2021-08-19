彭偉新：港股短線維持整固格局

港股本周連續兩日下跌，恒生指數向下跌穿了26,000點水平後，昨日走勢似乎再度回穩，未有進一步大幅下跌，相信主要是港股近日下跌的原因，仍是與內地進行加強互聯網內容、對用戶資訊的監管有關，令一眾中資科技股持續受壓。部分的中資科技股，更成為機構投資者主力拋售的對象，失守多個主要的支持位。

在重磅科技股受壓下，恒指曾在周二跌返之前7月底的主要支持位25,600點水平，幸而未有失守，否則未能保住一底高於一底的形態，令恒指有可能會進一步下試7月份低位24,700點。

從昨日港股早段偏軟，及後開始由低位反彈，午後走勢維持在高位反覆的情況來看，港股整體回調已覓得支持，特別是港股周二下跌超過400點下，未見資金流出。昨日恒指出現反彈，更見資金在開市後重新流入，反映部分投資者在大市持續回調下，現水平開始再度入市。

短線而言，港股仍維持在7月大跌後的整固局面中，預期恒指會繼續在25,600點至20天線約26,200點之間的區域內徘徊，相信要等恒指的保力加通道垂直高度收窄至1,000點以內，才有望見到港股出現真正的突破。

近日國際油價連續多日回調，主要是市場擔心變種病毒繼續在全球擴散，而且國際能源機構(IEA)亦調低2022年的全球能源需求，令到近期油價再由高位回落至每桶67美元以下水平。

雖然短期油價走勢偏弱，惟在IEA下調全球石油需求的同時，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)亦有機會減低整體石油供應，相信油價不會有大幅下跌壓力。市場預期未來一年油價仍然會維持在65美元以上水平，而該水平是對現時的產油國帶來最大的利好作用。

其後中海油曾在5至6月期間多次升抵9.2元以上水平後見頂，更在近期再跌返7.6元的低位後開始企穩，股價成功於低位作出反彈，雖然只能反彈至250天線水平，但由於其股價大幅落後油價20%，預期股價有望在油價再度反彈時，可升穿50天及100天線阻力。投資者可在8.3元水平買入，上望9.3元，跌穿7.6元止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士)