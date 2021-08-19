港股跌幅擴大 美團及阿里挫逾3% 中移逆市呈強

港股跌幅擴至超過350點，恒生指數低見25,509點，暫維持逾300點跌幅。國企指數跌過百點；科技指數跌60點，主板成交450億港元。

大型科網股拖低大市，美團跌3.4%；阿里巴巴跌3.1%；小米集團跌1.6%；騰訊升幅收窄至不足1%。快手跌穿70元再創新低，最多挫4.6%，低見67.5元。

其他藍籌股普遍跟隨大市向下，中國石油跌4.6%表現最差；中國石化亦跌3%。恒安國際績後捱沽，再挫4.3%。中國生物製藥發盈喜，股價高開逾8%後回吐，暫升3.4%。

重磅股方面，中國平安跌2.6%；滙豐控股跌1.3%；友邦保險跌0.8%；工、中、建三大內銀股跌0.7%至1.4%。計劃回A的中國移動保持強勢，股價漲逾1%。

個別業績股有追捧，新秀麗飆11%，高見16.6元；金蝶國際升9.5%，是表現最佳科指成分股。

【09:20】港股偏軟 騰訊績後做好 中生製藥飆8%

聯儲局多數官員支持今年開始「收水」，利淡股市氣氛。承接美股跌勢，港股開市跌79點，恒生指數報25,787點；國企指數低開9點，報9,141點；科技指數跌17點，報6,209點。

騰訊績後股價持續反彈，開市報448港元，升2.7%。不過其他大型科網股偏軟，阿里巴巴跌1.7%；美團跌0.3%；小米集團跌0.2%；京東集團無起跌。

中國生物製藥發盈喜，股價開市飆8.5%，報7.01元。集團預期上半年股東應佔盈利將按年增長超過5倍。